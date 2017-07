El Buenavista I iniciará el curso sin pista polideportiva, alerta Ciudadanos

"Los alumnos del colegio Buenavista I no solo no podrán empezar el curso con la cubierta que les había prometido el gobierno, sino que quedarán privados del uso de una de las dos pistas del centro hasta el invierno porque estará en obras". Luis Zaragoza, concejal de Ciudadanos, denunció ayer que el Ayuntamiento de Oviedo no tendrá terminada la cubierta de la cancha del Buenavista I cuando los niños vuelvan a las aulas. Una circunstancia que achaca al retraso en la aprobación de las cuentas municipales. "A ver si de una vez el tripartito se entera de que aprobar tarde los presupuestos es grave y tiene consecuencias muy negativas", criticó Luis Zaragoza, tras comprobar en la Mesa de Contratación que los trámites aún pendientes no permitirán hacer la reforma en verano.

Una circunstancia, dijo el concejal, que tendrá "perjuicios" para la vida del centro las clases convivirán con las obras. Luis Zaragoza quiso también recriminar a la titular de Educación, Mercedes González (Somos), que ella misma "aseguró el pasado mes de noviembre que las obras en los colegios no se deben hacer con los alumnos dentro, por seguridad y por las molestias que ocasiona". "Esto podría haber evitado si se hubiesen aprobado las cuentas en diciembre y no en mayo", sentenció el edil.