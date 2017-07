La música que está sonando en la ciudad

A los ovetenses les gusta el "Asturias" de Melendi, "Rulo y la Contrabanda", Leiva y "Taburete". Al menos, esta semana y según el algoritmo de Spotify. Semanalmente, el servicio de música digital en streaming publica en su sección "musical cities" cuáles son las cien canciones más escuchadas en cada ciudad del mundo según los gustos específicos de la zona, y cuál es el tema, a nivel nacional, más viral, el más emergente, el más singular y el más popular.

Las listas de Spotify no son un top cien absoluto de lo más escuchado, pero sí de las que se escuchan en una ciudad y no en otra. Es decir, de lo más escuchado dentro de las singularidades locales. En ese listado, y durante esta semana, figura en cabeza "Asturias" de Melendi. A pesar de que la canción nació hace ya catorce años, en su disco "Sin Noticias de Holanda", los ovetenses parece que no se han cansado de ella.

Otros artistas muy conocidos y con varios discos a sus espaldas ocupan varios puestos. Así, los cántabros "Rulo y la Contrabanda" están en el segundo puesto con "Me quedo contigo", canción extraída de su último trabajo "El doble de tu mitad". También aparecen "Me gusta", primer single del disco, y "32 escaleras" que ocupan los puestos cuarto y quinto, respectivamente. Quizá tanta presencia en la lista de esta semana se deba a que el grupo actuó el pasado 5 de julio en el festival Metropoli, en Gijón.

Leiva, que también estuvo en el escenario gijonés, ocupa tres puestos en solitario, dentro de los veinte primeros, con "Breaking Bad", "Guerra Mundial" y "Hoy tus ojos". Además, también sigue presente como "Pereza" en los oídos de los ovetenses junto a Rubén Pozo, con éxitos como "Princesas", "Estrella Polar" o "Lady Madrid".

El hijo de Bárcenas, Willy, y el nieto de Díaz Ferrán, Antón Carreño, puntúan también varias veces con su grupo "Taburete", del que forma parte el ovetense Manuel Hevia, batería de la banda y amigo de Diego Cervero. Canciones como "Caminito a Motel" o "El Rey del Contrabando" están entre las veinte y su colaboración con los leoneses "Café Quijano", "Perdóname", ocupa el tercer puesto.

También hay hueco para los últimos temas de "Maldita Nerea", "Bailarina", y para "Efecto Pasillo" con "Carita de buena". La lista deja sitio además para clásicos como Loquillo o "MClan", que ocupan los puestos quince, con "Feo, Fuerte y Formal" y dieciocho con "Carolina", respectivamente.

El cantautor gallego Andrés Suárez, que recientemente ha estrenado disco y vino a presentarlo al Fnac de Intu Asturias, está situado en el puesto número treinta con "Desde una ventana" título que da nombre a su último disco, y en el puesto número setenta y cinco con "El corazón me arde", primer single de dicho trabajo.

El madrileño Dani Martín también es escuchado entre el público ovetense. La primera canción suya que aparece es del disco "Funambulista", de duetos, "Me inventaré", y ocupa el puesto número veintisiete. Otro dueto suyo ocupa el número treinta y nueve, el grabado con la mexicana Carla Morrison, la canción "Que se mueran de envidia", último single de su trabajo "La Montaña Rusa".