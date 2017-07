Piden cuatro años de cárcel para un padre por insultar y amenazar a dos educadoras

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y una orden de alejamiento para un padre acusado de gritar, insultar y amenazar a una educadora y a la directora de una escuela infantil de Oviedo en febrero del pasado año. Se le imputan dos delitos de atentado contra la autoridad de cara a una vista oral que tendrá lugar hoy, a partir de las doce y media de la mañana, en el juzgado de lo penal número 2 de Oviedo.

Según el ministerio fiscal, el acusado fue a recoger a su hija el 16 de febrero de 2016 poco antes de las cuatro de la tarde y tras acceder a la sala en la que se encontraba la menor se dirigió a la profesora "de forma agresiva, sin motivo ni justificación", increpando a la educadora y lanzando quejas sobre el régimen de estancia y comidas que el centro daba a su hija. "Anda estúpida idiota, aparta, esto no lo trato en ningún sitio", sostienen que respondió a la maestra, a la que también llamó "sinvergüenza y maleducada" tras invitarle a trasladar sus quejas a la directora.

En el informe del fiscal se señala que a raíz de los hechos la educadora padeció una reacción de estrés agudo, precisando asistencia médica y tratamiento psiquiátrico durante los 18 días siguientes.

La incidencia provocó que la directora del centro citase al progenitor a una entrevista en su despacho que se celebró dos días más tarde tras mucha insistencia por parte de la trabajadora pública. En el encuentro, ésta le trasladó al padre que si no justificaba las ausencias de la menor podría perder la plaza si eran superiores a 30 días, siempre según indica Fiscalía. "Como me levantes el tono te doy una hostia", sostiene el fiscal que respondió el tutor de la menor que reaccionó "violentamente y con agresividad". Seguidamente, la directora, que temió ser agredida tras lanzar su visitante una silla con violencia, fue objeto de más amenazas. "No me mires, me estas retando te espero afuera... afuera ya verás la que te va a caer", le espetó, según indica el ministerio fiscal.

El fiscal considera que estos hechos son constitutivos de sendos delito de atentado que le imputa al progenitor, para el que pide cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el derecho al voto y una orden de alejamiento de un mínimo de 300 metros durante los próximos cinco años y la imposiibilidad de comunicarse con las supuestas víctimas, a lo que hay que sumar una indemnización de 700 euros por las lesiones y los perjuicios ocasionados.

La enmienda al artículo 550 del Código Penal en 2015 amplió la consideración de autoridad pública a médicos y profesores, contemplando condenas de hasta cuatro años de cárcel para quien les agreda cuando desarrollan su actividad.