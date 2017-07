La presión policial frena la delincuencia en Colloto

Los vecinos de Colloto comienzan a recoger los frutos de su lucha contra la oleada de delincuencia que afectó a la localidad y les llevó a manifestarse contra los robos y las agresiones el pasado mes de marzo. "Parece que la cosa está más tranquila y vamos por buen camino" asegura Lourdes Mencía, presidenta de la Asociación de vecinos de Santa Olaya. El concejal de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, admite también que el incremento de la presencia policial en las zonas más conflictivas está surtiendo efecto pero que no se debe "bajar la guardia".

"Pedíamos que la policía controlase más la zona por problemas de seguridad y convivencia y parece que esto se está llevando a cabo" afirma Mencía, muy activa en las movilizaciones que se han ido llevando a cabo para terminar con los robos y las agresiones que, según los vecinos, comenzaron con la llegada al pueblo, a principios de año, de "unas familias conflictivas" que residen en las viviendas de protección oficial situadas en el entorno de la plaza del Pueblo de Madrid. "Trabajamos todos para que se integren", explica, "pero no es algo que se consiga de la noche a la mañana". Mencía representa a parte de los vecinos en la mesa de trabajo abierta con miembros de los ayuntamientos de Oviedo y Siero, así como de los Servicios Sociales y la gestora de viviendas sociales (Vipasa). Tras la primera de estas reuniones, hace dos meses, la delincuencia no se rebajó pese a que desde el Ayuntamiento apuntan a que ya se había aumentado la presencia policial. Ha sido hace dos semanas cuando la situación ha comenzado a normalizarse, según cuentan los vecinos.

"Ya no se ven tantos follones y robos", apunta Nuria Cuartas, que promovió la Plataforma por la Seguridad en Colloto y se encargó de reunir las 4.552 firmas que entregaron al Ayuntamiento y a Delegación de Gobierno. "Cuando entregué las firmas a las instituciones me dijeron que no se había dado ningún caso con tantas firmas", asegura su promotora. "Solicitamos la existencia de un cuartelillo o en su defecto un par de agentes de proximidad que aseguren la presencia policial", rezaba la petición.

Cuartas destaca que parece que la presión de las firmas y el trabajo de los vecinos "está rebajando el nivel de delincuencia" y desde el Ayuntamiento aseguran que la Policía Local hace un servicio similar a los agentes de barrio.

A finales de septiembre está previsto que se realice una tercera mesa de trabajo entre las partes implicadas con el fin de conocer casos concretos y poner en común las medidas llevadas a cabo para velar por el bienestar de los vecinos de Colloto.