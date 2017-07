El Principado iniciará el mes que viene los trámites del nuevo IES de La Corredoria

El Principado tiene previsto comenzar a tramitar el mes que viene la construcción del nuevo instituto de La Corredoria. Así lo anunció ayer el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, que destacó que "en septiembre de 2019, con la parcela aceptada y el proyecto básico de ejecución recibido, se comenzarán las obras". El gobierno regional se pone así manos a la obra para cumplir los plazos que anunció al presentar un nuevo equipamiento, en el que invertirá 8,7 millones de euros. De esta forma, se responde también a las protestas de los vecinos de La Corredoria, que comenzaron a ejercer presión para agilizar el nuevo centro desde el mismo momento en el que fue presentado.

Para apoyar las reclamaciones de la plataforma de afectados por el nuevo IES de La Corredoria (PAIES), los grupos políticos han propuesto distintas medidas. Entre ellas, la petición de la primera teniente de Alcaldía, Ana Taboada (Somos), que pidió el lunes la creación de un frente municipal para apretar al ejecutivo autonómico. Un iniciativa de la que se desmarcó ayer el alcalde de la ciudad, Wenceslao López, que compareció con el consejero de Presidencia tras firmar un convenio por el que la capital del Principado se convierte en el primer consistorio en colaborar con la escuela de Asturianía. El regidor destacó que la propuesta de Somos "no tiene recorrido ni es necesaria" y acusó a su socio de gobierno de "tratar de visibilizarse". "El consejero de Educación está trabajando para reducir al máximo los plazos", dijo Wenceslao López, que acusó del retraso al anterior gobierno de Oviedo, dirigido por el popular Agustín Iglesias Caunedo, que "no calculó adecuadamente la zona y no hizo el proyecto correcto, ya que no realizó una revisión del suelo para ese equipamiento".

Unas palabras a las que respondió el concejal del PP, Gerardo Antuña, alegando que el regidor socialista "prefiere ser amigo del Principado que de los ovetenses". Criticó también al edil de Urbanismo, Nacho Fernández del Páramo (Somos) por "no hacer los deberes". "En dos años sólo cedieron los terrenos, pero no los calificaron como debían", denunció. Las declaraciones de Wenceslao López tampoco sentaron bien en la PAIES, que mostró su esperanza de que "el PSOE se integre finalmente en el grupo de trabajo que estamos impulsando con el resto de grupos municipales, como ha venido haciendo hasta la fecha".