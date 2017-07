Caunedo: "El tripartito no termina de ponerse de acuerdo con el IES de La Corredoria"

Algo no casa. Esta es la visión del portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, sobre los últimos movimientos del gobierno ovetense tripartito para acelerar los trámites de construcción del nuevo instituto de La Corredoria.

Para Caunedo "tiene gracia" que el alcalde culpe al PP de no cumplir los plazos en la anterior legislatura mientras que sus socios de gobierno -refiriéndose a Somos- apuntan a la falta de compromiso por parte del Gobierno socialista del Principado como responsables del retraso de las obras en el instituto. "Es evidente que los miembros del tripartito no suelen ponerse de acuerdo", sostuvo ayer durante un homenaje a la víctimas del terrorismo frente al monolito de la plaza Ángel González. Al acto también acudió el alcalde de la ciudad, Wenceslao López, que se mostró optimista con el avance de las negociaciones con el Principado. "En los últimos meses se han cortado plazos porque hemos estado permanentemente preocupados y negociando", señaló. A lo que no hizo referencia fue a sus declaraciones del martes en las que acusó a sus socios de gobierno de Somos de "tratar de visibilizarse" con la iniciativa que plantearon de crear una comisión de todos los grupos municipales para presionar al Gobierno Regional de cara a agilizar los plazos.

Ana Taboada, la primera teniente de alcalde (Somos) y promotora de la comisión, tampoco quiso pronunciarse. Se limitó a recordar que su partido sólo se hizo eco de la petición de la plataforma de afectados por el nuevo IES de La Corredoria (PAIES) para buscar un consenso entre los partido políticos. La intención de la plataforma es que los alumnos del barrio ovetense cuenten cuanto antes con un nuevo aulario debido a la elevada demanda de matriculación en el núcleo ovetense. Para lograrlo, Taboada ve fundamental el papel de Principado y espera que el Gobierno asturiano "adopte las medidas para que esta cuestión sea prioritaria", reiteró.