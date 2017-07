Los acusados de mofarse del asesinato de Miguel Ángel Blanco piden perdón: "Hemos cometido un error muy grande y estamos arrepentidos"

Los dos ovetenses que se convirtieron en noticia después de subir una foto en su Facebook mofándose de la muerte de Miguel Ángel Blanco han pedido perdón. El mensaje está escrito en la cuenta de la implicada, aunque habla en nombre también del hombre que se ve en la instantánea. "Hemos cometido un tremendo error y pedimos perdón", explicó.

La usuaria también quiso dejar claro que no tienen ninguna clase de vinculación con la banda terrorista ETA, ni que tampoco apoyan el terrorismo en ninguna de sus vertientes. "Estamos en contra de cualquier tipo de terrorismo y de las muertes causadas por ello". Además, enfatizaron que su forma de proceder no les define. "El hecho de esta foto no dice quienes somos, ni como somos. Hemos cometido un error muy grande y estamos arrepentidos".

De ahí, pasaron a centrarse en la tremenda repercusión que su acto ha tenido y pidieron que se dejara de difundir la imagen. "Puede que algunos sigan con la historia, pero pedimos por favor que que no se siga con la difusión. Todos somos personas y cometemos grandes errores".

Por último, pidieron que dejaran de ponerse en contacto con ellos, y que cesaran los insultos que están recibiendo en la red social.



Reacciones



La publicación ya ha tenido un movimiento de repulsa por parte de el poder político. David González Medina, diputado del Partido Popular de la Junta General del Principado condenó el suceso en su Facebook: