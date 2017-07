Madrid y Oviedo buscan nuevas soluciones para el patrimonio de Trubia

Aunque en la reunión celebrada ayer en Madrid se habló principalmente del futuro de la parcela de la antigua fábrica de armas de la Vega, la ministra y el Alcalde tuvieron tiempo a abordar otras cuestiones relacionadas con la ciudad y el área de Defensa. Una de ellas fue la referida a las instalaciones de la fábrica de armas de Trubia y la posibilidad de contar allí con un espacio donde se pueda ir conservando el material que deja de utilizarse.

Wenceslao López explicó a la ministra que ya hubo un ofrecimiento de un espacio por parte de General Dynamics, actual concesionaria de la fábrica, que al final no llegó a buen puerto. El Alcalde no quiere plantear ahora un proyecto tan ambicioso como el que en su día pactaron pero no desarrollaron el exalcalde Gabino de Lorenzo y el exministro Álvarez Cascos. La idea del museo de la fábrica de armas sigue aparcada y tampoco la resucitaron ayer Cospedal y López. Pero de lo que sí hablaron fue de la necesidad de buscar alternativas para saber qué hacer mañana con las instalaciones que van cerrando, los muebles y la maquinaria. "Necesitamos un espacio donde catalogar todo eso y conservarlo; otra cosa es a medio plazo pensar en un museo histórico, pero no podemos dejar de mirar en lo que haremos mañana por mirar al futuro", señaló el Alcalde de Oviedo.

Cospedal se mostró de acuerdo con el Alcalde en que se puede buscar un espacio diferente en Trubia para acoger estos usos de forma temporal.

Por otra parte, López también dejó a Cospedal toda la documentación referida al edificio de oficiales del Milán, que Defensa ha puesto a la venta y cuyos bajos pide el Ayuntamiento para usos sociales en el barrio.