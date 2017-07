Indignación unánime en el Consistorio por el pregón "machista y soez" de Montecerrao

La polémica generada en torno al pregón de las fiestas de Montecerrao no ha tardado en llegar al Ayuntamiento de Oviedo, donde los partidos con representación criticaron ayer con contundencia el acto que dio inicio a los festejos, al considerarlo "machista, soez, denigrante para la figura de la mujer y de muy mal gusto". El malestar es unánime sobre el pregón ofrecido por el deportista Julio García, que salió al escenario acompañado por dos jóvenes muy ligeras de ropa y con aspecto de colegialas que indignaron a parte de los presentes con sus bailes "excesivamente sensuales".

Los vecinos aseguran que las chicas llegaron a enseñar su ropa interior y a "mostrarse lascivas" durante un acto en el que había niños presentes.

Una asociación del barrio denunció los hechos y se montó el lío. "Entiendo que no se habrá hecho con mala intención, pero está claro que fue de muy mal gusto y que este tipo de cosas hay que denunciarlas", asegura Ana Rivas, la portavoz del PSOE. "Hay que darse cuenta de que este tipo de acciones marcan una manera de entender la sociedad bastante machista. No ha sido correcto y lo que hay que hacer es orientar a las asociaciones para que sepan que estas son las cosas contra las que queremos luchar", añade Rivas.

La edil socialista asegura que el Ayuntamiento no tiene ninguna ordenanza que castigue "actitudes como la de Montecerrao", pero advierte de que el Consistorio va a tomar cartas en el asunto. "La concejal de Igualdad -por la también socialista Marisa Ponga- ya me ha dicho que el caso se va a llevar al próximo Consejo Municipal de Igualdad, para que allí se tomen las medidas que se vean convenientes con lo sucedido y para prevenir actuaciones similares en un futuro". El Consejo Municipal de Igualdad es un órgano integrado por representantes de asociaciones de mujeres, entidades, partidos políticos y sindicatos que tiene como fin principal la promoción de la igualdad entre ambos sexos.

Otro de los socios de gobierno del PSOE en el Consistorio, Izquierda Unida (IU), también se sumó ayer a las críticas contra la puesta en escena elegida para dar el pistoletazo de salida a las fiestas del barrio. "Desde IU nos unimos a los vecinos en la denuncia al denigrante pregón de Montecerrao, que ha resultado ser no solo profundamente machista sino de un garrulismo sin precedentes propio de las películas del destape", denuncia Cristina Pontón, la portavoz de IU en el Ayuntamiento. "No podemos permitir que se convierta a las mujeres en objeto. No puede volver a pasar, porque cada vez que algo así ocurre damos cien pasos atrás en la defensa de la dignidad de las mujeres", señala Cristina Pontón.

Ana Taboada, teniente de Alcalde bajo las siglas de Somos y representante de la tercera pata del tripartito ovetense, tampoco dudó a la hora de criticar lo ocurrido. Taboada lamenta las "actitudes machistas y de cosificación de la mujer que tuvieron lugar en Montecerrao" y asegura haber recibido "numerosas quejas vecinales por un acto sexista que atenta contra la igualdad y el respeto a las mujeres". Según la edil, "este equipo de Gobierno trabaja por concienciar en una sociedad igualitaria y ese tipo de shows no son propios de una sociedad moderna, igualitaria y del siglo XXI".

El Partido Popular (PP) también fue crítico ayer con lo ocurrido. "El del pregón de las fiestas de Montecerrao ha sido un espectáculo absolutamente esperpéntico y hay que esperar que no responda a una decisión consciente de planteamientos tan sexistas por parte de quien haya tomado esa determinación", señala la concejal Belén Fernández Acevedo. "Las fiestas populares son muy importantes, pero quienes asumen la responsabilidad de organizarlas deben ser muy conscientes de la trascendencia que tienen y de que, en todo momento, deben respetar los principios de la sociedad. El sexismo, como la violencia, son lacras que todos debemos combatir", recalca.

"Evidentemente, consideramos que ha sido un mal pregón, un pregón desafortunado que no se debería repetir, pero esperamos que no empañe las fiestas de todo un barrio ni que se haga de esto una batalla", sostiene Luis Zaragoza, concejal de Ciudadanos.

El presidente del colectivo organizador de la fiesta, Ramón del Fresno, asegura que la coreografía del pregón "fue cosa del propio Julio García" y que él no sabía nada de lo que iba a pasar (el deportista afirma lo contrario). No obstante, "me parece que todo se está sacando de contexto y que detrás de estas denuncias hay otros intereses", dice Del Fresno.

La presidenta de la asociación de Mujeres en Igualdad de Oviedo, María Elena Fernández, también manifestó ayer su "repulsa y condena" al pregón de Montecerrao. "Ha sido una manifestación de sexismo intolerable, con la utilización de la figura de la mujer de una manera total y absolutamente inapropiada en una sociedad que quiera avanzar en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género", afirma.

"No es ejemplo para ningún público, pero mucho menos para un público familiar como el que suele asistir a estos eventos. Educar a la infancia en valores de respeto e igualdad es obligación y tarea de todos. Y por ello, la sociedad está obligada a condenar y denunciar situaciones como la del jueves", añade la responsable de Mujeres en Igualdad.

Según Fernández, "la única manera de terminar con la lacra de la violencia es educar desde la infancia y en todos los aspectos de la vida, y eso solo se logra con el compromiso de toda la sociedad". Así, el colectivo al que representa "ruega" al Ayuntamiento de Oviedo "que tomen las medidas necesarias para garantizar que situaciones como esta, no se vuelvan a repetir".

El Ayuntamiento pondrá en marcha un "punto violeta" de atención a las posibles víctimas de agresiones sexuales durante las fiestas de San Mateo. Se trata de una iniciativa que ya se tomó en la pasada edición del evento siguiendo el ejemplo de los sanfermines.