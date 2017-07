Pleno improvisado en Oviedo para arropar al acusado de dar un pregón machista

Julio García colgará hoy en su Facebook una fotografía de familia con representantes de todos los grupos políticos del Ayuntamiento. Ese fue el final feliz de una mañana en la que el ocho veces campeón del mundo de levantamiento de peso en banca, el protagonista del pregón "machista" de Montecerrao, consiguió otra hazaña para su currículo: reunir en una sala a todos los partidos sin que se esté celebrando un Pleno y lograr que todos se pusiesen de acuerdo. En resumen, que los políticos de Oviedo han escuchado los argumentos de Julio García y consideran que él no es el culpable de la puesta en escena de Montecerrao, un pregón al que todos, por unanimidad, calificaron de "sexista y denigrante". Los grupos cargan la responsabilidad sobre la comisión organizadora de los festejos, que a su vez culpa a Julio García de ser el culpable. Todo un lío.

Después del encuentro el deportista salió aliviado después de unos días en los que lo ha pasado "muy mal". Hasta se le escapaban las lágrimas al contárselo a su mujer por teléfono. "Todo ha salido muy bien, me he reunido con todos, me han entendido y yo creo que ha quedado todo aclarado", decía. Después atendió a la prensa: "¿Qué tal chavales? Joer, estoy sorprendido, ocho veces campeón del mundo, cuatro de Europa y treinta de España y nunca había visto a tantos medios juntos", apuntó para empezar. Después fue bastante escueto, "por que más o menos ya está todo dicho". Sólo quiso dejar claro que se encuentra "muy contento porque los políticos se han dado cuenta de lo que pasó en realidad y porque va a salir en los periódicos que yo no soy ningún machista",

En cuanto a los políticos, el discurso es muy similar. Todos consideran que este tipo de actuaciones -Julio García salió al escenario acompañado por dos jóvenes muy ligeras de ropa y con aspecto de colegialas que indignaron a parte de los presentes con sus bailes "excesivamente sensuales"- no deben permitirse y condenan un acto "deleznable en el que se utilizó la figura de la mujer". En el Consistorio no existe una normativa que permita posibles sanciones, pero el PSOE, como ya adelantó este diario, anunció que iba a llevar el tema al Consejo Municipal de Igualdad, que es un órgano integrado por representantes de asociaciones de mujeres, entidades, partidos políticos y sindicatos que contemplen como fin principal la promoción de la igualdad entre ambos sexos.



Un espectáculo en el punto de mira

Todas las miradas están puestas ahora en el espectáculo que hay previsto para esta noche. Ángela Show, una empresaria de la noche ovetense, trae al barrio el espectáculo "Crazy Nights", recién salido de Ibiza. Las dos chicas que salieron al escenario el día del pregón, el epicentro de la polémica, forman parte de ese espectáculo, en el que también hay bailarines y otro tipo de profesionales. El cartel es lo que asusta en el Ayuntamiento, ya que en las fotografías parece poca ropa y mucha sensualidad. "La responsabilidad es de la asociación, cada uno sabe lo que debe de hacer, pero ya se ha visto lo que puede ocurrir si las cosas se toman con frivolidad", dicen Cristina Pontón (IU).

El presidente de la comisión organizadora de los festejos, Ramón del Fresno, confirmó esta mañana a LA NUEVA ESPAÑA que los planes siguen adelanta en Montecerrao. "Claro, ¿por qué lo íbamos a suspender?", sostiene.