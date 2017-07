La Policía retira tres tiendas de campaña del Campo San Francisco

Agentes de la Policía Local de Oviedo obligaron ayer a retirar tres tiendas de campaña instaladas en el Campo San Francisco por cuatro visitantes malagueños que decidieron hacer noche en el céntrico parque cuando cubrían una de las etapas de una ruta que iniciaron en Galicia y tienen pensado culminar en el País Vasco.

Según fuentes policiales, los visitantes colocaron sus tiendas en una zona verde del entorno del busto de Clarín a las seis de la madrugada con el objetivo de descansar. Apenas tres horas después, una patrulla de agentes que circulaba por la zona se percató de la situación y les advirtió que no estaba permitida la acampada en la zona.

Los turistas, dos hombres y dos mujeres, accedieron a la petición de los policías, que tras comprobar que los acampados no tenían antecedentes les permitieron continuar con su marcha, no sin antes mostrar sus quejas de que "en Galicia no existen este tipo de problemas".