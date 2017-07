Colas en la Catedral en el primer día de exposición del Arca Santa ya restaurada

Cuatro meses y medio ha permanecido oculta a la vista el Arca Santa, en cuyo interior cuenta la tradición que llegaron a Oviedo el Sudario y otras reliquias de la cristiandad. Durante ese tiempo, el cofre ha sido objeto de una minuciosa restauración y de exhaustivos estudios, sin salir nunca de la Catedral y en un taller habilitado en su interior, que por motivos de seguridad se ha mantenido en secreto. Por eso no es de extrañar que ayer por la mañana, cuando la basílica de San Salvador abrió sus puertas, hubiera gente esperando para contemplar el resultado. Entre los primeros visitantes abundaban los ovetenses, muchos abonados a las actividades culturales que organiza la Catedral y buenos conocedores del templo. Más tarde, a medida que fue avanzando la jornada, empezaron a llegar los turistas y a formarse colas a la entrada. Al llegar ante el Arca Santa unos la contemplaban y se maravillaban, otros se detenían a valorar atentamente los efectos de la restauración y algunos llegaban ajenos a las novedades.

Mientras en la Cámara Santa el Arca era objeto de contemplación y veneración, los profesionales de Granda, el taller que ha ejecutado la restauración, recogían los últimos bártulos y grababan algunas imágenes del deán, para completar un documental sobre la intervención que acaban de culminar. Benito Gallego se mostraba satisfecho con el resultado, de cómo habían transcurrido los trabajos y del rigor con el que se han cumplido los plazos. Incluso el traslado del Arca hasta la Cámara Santa, el viernes por la noche, al cierre de la Catedral, transcurrió tal y como se había planificado, comentó.

Francisco José Borge Cordovilla es el administrador de la página web "Mirabilia Ovetensia", dedicada al arte asturiano, y ayer a media mañana se acercó hasta la Cámara Santa. Tras observar detenidamente el Arca Santa reparó en algunos cambios. "Se ve que han repuesto los trozos de plata que faltaban en el bastidor derecho", señaló. Sin embargo, opinó que la iluminación del espacio donde se exhibe no permite "vislumbrar los cambios" y apreciar bien la restauración, y cree que no estaría de más revisar el tratamiento museológico para dar más protagonismo al relicario monumental. Con él, Azucena González coincidía en que "el alcance de la restauración no se aprecia bien por la iluminación de la Cámara".

Carlos Camarero y Susana Castro, de Vitoria, estaban al tanto de que el Arca Santa estaba siendo restaurada pero desconocían que los trabajos ya habían acabado. Su paso por la Catedral el día en que regresaba a su emplazamiento habitual, en su urna en la Cámara Santa, fue mera coincidencia. "No es lo que más me llama la atención de la Cámara Santa, por motivos históricos valoro más las cruces de la Victoria y la de los Ángeles", explicó él. Durante lo que va de verano la Catedral está registrando una buena entrada. Hasta ayer, el día de mayor afluencia de público había sido el lunes de esta misma semana, 24 de julio. Está por ver si el Arca recién restaurada hará de reclamo, dando un nuevo impulso a las visitas.