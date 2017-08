El cartel de las fiestas de San Mateo incendia las redes

El cartel de San Mateo de este año no convence a los ovetenses. Al menos, eso han manifestado muchos de ellos a través de las redes sociales a golpe de "memes" y broma sobre su estética, muy diferente a la línea de los últimos años. Los cuatro carteles de las fiestas de este año presentan la imagen de una señora, un niño, una mujer embarazada con su hijo en brazos y un joven.



En Internet, en cambio, las versiones se han multiplicado. De esta manera, es posible ver a "Manolín" como protagonista del cartel de San Mateo, a Agustín Iglesias Caunedo o a Piqué junto a la señora que da imagen este año a las fiestas de Oviedo.







No me disgusta la idea del cartel de San Mateo pero no me agrada su tristeza y la falta de relación con un festejo. Mi versión sería así: pic.twitter.com/MqGWeQr24r