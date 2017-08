Un Camino de selfies y solidaridad

"No creía que era tan alto" o "qué majo" fueron algunos de los comentarios de las fans del actor francés Stany Coppet, conocido por su papel de Khaled Ashour en la serie "El Príncipe". Con selfies y autógrafos le dieron ayer la bienvenida en la plaza de la Catedral antes de que Coppet comenzase el Camino de Santiago por una buena causa.

El actor se suma a la iniciativa de la Fundación Anda Conmigo para dar visibilidad a la labor del colectivo con niños de necesidades especiales y sus familias. El objetivo del "Reto Con Migo", más allá del componente físico y espiritual de la ruta, es hacer mucho ruido para dar a conocer el trabajo de la asociación con niños que tienen algún tipo de discapacidad.

Javier Bregón, presidente de la fundación, está seguro de que conseguirán el reto. Acompañará al actor durante los trece días de ruta jacobea, después de haber sidio quien le propuso el reto, a petición de los niños de la fundación. Bregón conoce en primera persona el sufrimiento de las familias con niños con necesidades especiales. Su hijo Mario nació prematuro, con 24 semanas. Su madre tuvo que ser operada de urgencia por un tumor y el parto prematuro ocasionó al bebé una parálisis cerebral. "Con año y medio no podía caminar y se arrastraba por el suelo ayudado por los codos", relata su padre.

Este chico tiene ahora ocho años y comienza a caminar con la ayuda de un andador y muletas. "Ha sido un vida de lucha y superación constante", cuenta Bregón.

A pesar de las dificultades, a esta familia de luchadores no le falta el humor. "Papá, que Stany no te adelante en el Camino", fue el mensaje de su hijo para el presidente de la fundación. Una labor que será complicada porque el actor asegura que entrena a diario, cuida su alimentación y en los últimos meses realiza caminatas para emprender el camino en buena forma. Hacer la ruta jacobea es un sueño cumplido para Coppet: "llevaba años queriendo hacerlo pero nunca encontraba el momento; la llamada de la fundación ha sido un regalo".

La historia de este joven mueve conciencias. Incluida la de Coppet: "Mario me ha conquistado; yo soy un chico de familia y la labor de la fundación con los niños la vivo muy de cerca". Caminar de la mano de su padre le llena de orgullo y de energía: "estamos a tope para comenzar este reto".

El actor acaba de terminar su trabajo en la serie "Perdóname Señor" junto a Paz Vega y hace un parón en sus vacaciones en Francia, junto a la familia de su mujer, la actriz Dolores Chaplin, para ponerse las botas y poner rumbo a Santiago.

Por delante, una labor de concienciación a lo largo de los 300 kilómetros que separan Oviedo de la plaza del Obradoiro. Repartirán camisetas y difundirán a través de las redes sociales sus vivencias como peregrinos.

Al Camino no le faltará difusión, a juzgar por el revuelo de fans que generó el actor ayer en la plaza de la Catedral. Coppet no da un paso sin que lo paren sus fans para hacer un selfie y subirlo a la red. "Agradezco que vengan a apoyar el Reto Con Migo y me gusta poner cara a la gente que me escribe a través de internet". confiesa el actor. Muchas de sus fans ya le habían anunciado en redes sociales que acudirían ayer a verle.

El malo de "El Príncipe" va a aprovechar el camino para "visualizar el futuro, vivir el momento y hacer una limpieza de mente". Quiere disfrutar de cada lugar y conseguir con cada paso que la labor de la fundación llegue al mayor número de personas: "esta causa me ha tocado el corazón".