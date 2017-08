San Mateo será "flower power"

A mediados de los años sesenta, en una de sus canciones más populares, Scott McKenzie pedía a quienes viajaran a San Francisco, uno de los centros de la cultura hippie en Estados Unidos, que se pusieran flores en el pelo. Ese mismo consejo se lo pueden aplicar quienes tengan intención de despedir las fiestas de San Mateo en el paseo del Bombé, donde la Sociedad Ovetense de Festejos ha organizado una fiesta "flower power" –el poder de las flores– el 23 de septiembre, con música de los años 60, 70 y, ampliando el repertorio hasta la época de la movida, los 80.

El programa de las verbenas del Bombé ya está cerrado, con orquestas asturianas y gallegas, y la fiesta "flower power" será el remate. El viernes 15 de septiembre tocará "Nueva fuerza", el sábado 16 "Ciclón", el martes 19 "Europea Big Bang", el miércoles 20 "Tekila", el jueves 21 "Assia", el viernes 22 "Dominó" y el sábado 23 será la fiesta hippie.

Esa es la oferta nocturna en el paseo del Bombé. En la plaza de la Catedral, el escenario estrella, alternarán artistas extranjeros, nacionales y músicos asturianos.

El viernes 15 de septiembre habrá conciertos de "Corquiéu", "La Oreja de Van Gogh" y "Green Valley"; el sábado 16 visitará Oviedo "Gemeliers"; el domingo 17 actuarán la banda "Third Floor", David Otero y "Dixebra"; el lunes 18 lo harán Igor Paskual, "Mclan", Carlos Jean y Albert Neve; el martes 19 están anunciados los espectáculos "Sweet Soul Music Revue", "Fuel Fandango" y "Noche Cubana"; el miércoles 20 habrá un festival dedicado a la música de los años 60 y 70 y a continuación tocarán "Chambao" y "Gypsy King"; el jueves 21 –noche grande de las fiestas– se subirán a las tablas Rodrigo Cuevas, Carlos Marco y "Fangoria"; el viernes estarán "Stormy Monday", "Sweet Californa" y "La Pegatina". El cierre de las fiestas correrá a cargo de figuras internacionales como Stacey Kent, "The Christians" y "Tom Swoon & Luka Caro".

Otro de los escenarios del San Mateo que se avecina es la plaza del Paraguas, que tendrá conciertos todos los días. El viernes 15 de septiembre actuará "Cerezal" y a partir de ahí se irán sucediendo "Losone", "Fee Reega", "Luis Núñez y Los Folgazanes", "SonDeCuba SDC", "Fasenuova", Pablo Valdés, "Pablo und Destruktion" y la banda asturiana "Nuberu".

La plaza de Feijoo será, como en ediciones anteriores, el escenario del Concurso de Rock "Ciudad de Oviedo-Alejandro Blanco, ´Espina". Entre el viernes 15 y el sábado 23 desfilarán por él, a partir de las diez y media de la noche, los grupos "Tigra", "Tijuana Bibles", "Wes", "Amboaje", "The Electric Buddalo", Héctor Tuya, "Sex Museum" y "Fe de Ratas".

Fuera de los escenarios del programa de San Mateo, en el auditorio Príncipe Felipe, el 21 de septiembre actuará Dani Martín.



Para los niños

Este San Mateo se han reforzado las actividades infantiles en el Campo San Francisco, que empezarán el 16 de septiembre y se extenderán por los paseos de la Rosaleda, del Angelín y de la Herradura, y al estanque de Covadonga. Además del trenecito, el miniparque, el carrusel celta y el de chatarra y los juegos reciclados, en el paseo de la Herradura habrá un taller de alfarería creativa y todos los días, a partir de las cinco y media de la tarde, habrá "pequespectáculos", excepto el día de América, que se retrasará hasta las siete.

En el estanque de Covadonga habrá espectáculos de magia familiar a partir de las seis de la tarde. Actuarán el Mago Pelayo, el Mago Adrián, el Gran Braulio, el Mago Serres y, también, Pícolo Camerino.

En el paseo del Angelín se proyectarán películas clásicas de Walt Disney y Pixar, todos los días a las seis y media de la tarde –excepto el día 19, que será a las siete. Se ha programado "Alicia en el País de las Maravillas", "El libro de la Selva", "Ratatouille", "Zootrópolis", "Maléfica", "Up", "Walle-E" y "Oz, un mundo de fantasía".

En el paseo de la Rosaleda habrá espectáculos cómicos, como "Fuman, musicólogo", todos los días a las seis de la tarde, y música con "Menuda Banda" o "Destrozando Zapatos", a las siete. En el mismo paseo, el domingo 17, a las dos de la tarde tocará el grupo "Petit Pop". En el paseo del Angelín habrá cine familiar.

Este San Mateo se incorpora a la programación festiva de septiembre el certamen de videoclips y documentales "Oviclip", en el que colaboran el Ayuntamiento y la asociación cultural "Proyecta 3". Comenzará el sábado 16, con videos de la asturiana "Desenfocado Producciones", a las ocho y media de la tarde. El domingo 17 y el jueves 21 está anunciado "VideoKids", con vídeos para los niños a partir de las cinco y media de la tarde.

Entre otros muchos documentales, el lunes 18, a las ocho y media de la tarde, se proyectará "Videoclips y videojuegos, sonando bits", en el que participan los integrantes de la Cometcon.

Por primera vez la música coral se incorporará al programa mateíno. Nueve coros asturianos actuarán en el paseo del Bombé. Debutará el Coro Mixto Reconquista de Oviedo, el viernes 15, y le seguirán día a día la coral "Cruz de La Victoria" de Oviedo, la Polifónica de La Corredoria, el coro "Bloque Al Canto", el de Mujeres de San Esteban de las Cruces, el del Centro Asturiano de Oviedo, el coro "San Javier" de la Tenderina, el "Vetusta" y la coral "Son Astur".

Luego están las citas ineludibles de cada San Mateo, como el pregón de las fiestas, que este año será el 15 de septiembre, cargo del periodista Sid Lowe, o el desfile del Día de América en Asturias, el día 19. El 20 de septiembre se lanzarán los fuegos desde el parque de Invierno y el 21 se comerá el bollo.



"El Ayuntamiento no cumple la legalidad", dice el PP



La Sociedad Ovetense de Festejos (SOF) aprobó ayer, en una junta urgente y extraordinaria, los pliegos para contratar el equipamiento del escenario de la plaza de la Catedral, con iluminación, audiovisuales y sonido, por un coste máximo de 65.000 euros. El PP, representado en la junta de gobierno de la sociedad por la ex concejal de Festejos, Belén Fernández Acevedo, votó en contra, argumentando que el mismo Alcalde reconoció, el pasado mes de febrero, "que la SOF no podía organizar las fiestas de San Mateo". Fernández Acevedo afirma que en los siete meses transcurridos los responsables municipales "no han hecho nada" para regularizar la situación. "Si la SOF puede asumir la gestión de este contrato en agosto, el Ayuntamiento también lo podría hacer, y cumpliría, al menos en esto, la legalidad", opina, y llama la atención en el hecho de que sí se encargue de la adjudicación de los chiringuitos y los puestos del paseo del Bombé.