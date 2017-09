El San Mateo "perruno" toma las calles

Jornada de puertas abiertas en el albergue de animales de La Bolgachina y desfiles caninos para festejar San Mateo. El próximo domingo, día 17 de septiembre, la perrera municipal organiza su "Open day" e invita a todo el que quiera a conocer sus instalaciones y, por supuesto, a sus habitantes. La programación se completará con un desfile a las doce y media de la mañana y un paseo canino por la calles de la ciudad a partir de la una y media, bajo el lema "The more people, the more dogs walk".

Con todo, el albergue trata de fomentar la adopción de animales. En la actualidad, sus instalaciones cuentan con un total de 246 perros y 43 gatos sin hogar.

Programación del Open day perruno

-12:15h. Open day.

-12:30h. Desfile.

-13:30h. Paseo canino. ("The more people the more dogs walk").

