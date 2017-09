Taboada: "Los datos municipales ya no son un búnker, ahora tocan las paredes de cristal"

El Auditorio Príncipe Felipe acogió ayer la primera de dos jornadas especiales para el personal del Ayuntamiento de Oviedo sobre "open data", la transparencia llevada al ámbito de la informática en las administraciones públicas, un camino que, en palabras de la primera teniente de Alcaldía, Ana Taboada, se ha empezado a recorrer muy tímidamente y en el que está todo por hacer. La opinión de los expertos también corroboró esta impresión.

Taboada, que introdujo las jornadas con una pequeña exposición, aceptó que las administraciones "ya no están bunkerizadas", han empezado a verse obligadas a ofrecer en abierto sus datos, y que el siguiente paso es el de las "paredes de cristal". Taboada, no obstante, llamó a adoptar una posición crítica y analítica ante el mundo de los campos abiertos, siendo conscientes de que la transparencia tiene sus partes positivas y sus aspectos más oscuros. "Con los datos abiertos, el ciudadano conoce lo que se está haciendo, pero también lo que queda por hacer o lo que no se está haciendo", advirtió a los funcionarios.

Más allá, y tras reconocer que en el Ayuntamiento de Oviedo "no se ha hecho mucho" en este campo, repasó algunas de las áreas en las que la administración local ya ha empezado a volcar datos abiertos, y llamó también la atención de cómo estos datos no son sólo útiles a los ciudadanos o a los que quieran realizar algún tipo de investigación, sino también, alertó son una fuente de información para las empresas.

Tras la presentación, José Emilio Labra, profesor de la Universidad de Oviedo y miembro del grupo Weso (Web Semantics Oviedo), ofreció a los trabajadores municipales algunas claves y sobre la transición al modelo "open data". Labra no se anduvo por las ramas y fue bastante sincero con la situación del Ayuntamiento. Oviedo llega tarde a la dinámica de "datos abiertos", pero todavía puede convertir ese retraso en una ventaja. "Lo bueno de llegar tarde a nuevas tecnologías", explicó, "es que también permite aprender de los errores cometidos por los que han ido por delante y poder empezar a desarrollarlo de la mejor forma posible".

Labra planteó a su auditorio algunas preguntas esenciales sobre los datos abiertos. La más llamativa, quizá siguiendo las dudas puestas encima de la mesa por Ana Taboada, fue la de si realmente el Ayuntamiento cree en la transparencia. Abrir los datos al público y permitir que todos puedan acceder a ellos exige, explicó, ese compromiso de estar dispuesto lo que Taboada había llamado paredes de cristal.

Claro que Labra también indicó distintas jerarquías y tipos de datos, no todos abiertos. Así, contó, hay datos privados que las administraciones no deberían hacer públicos para todo el mundo por los problemas de privacidad. No es lo mismo, en ese sentido, datos abiertos, datos accesibles, datos públicos o datos enlazados. "Muchas administraciones", tienen sus datos enlazados internamente y los utilizan para su trabajo en la administración, pero sólo una parte de ellos se muestran a todo el público. También explicó Labra que una cosa es la estética y otra la información. La web del Ayuntamiento es bonita, pero la información no es muy accesible. Una cosa son los datos y otra los ficheros con información que una máquina o determinadas personas no podrían leer. El reto es permitir que las máquinas puedan leer nuestros datos, y una imagen con un cartel o un pdf, contó, difícilmente pueden ser interpretadas por otro ordenador. En su lugar, o además de ellas, la información debe estar en formatos que todo el mundo, también las máquinas, puedan leer, y a ser posibles especificando la categoría a la que pertenece cada dato y en formatos que no sean propiedad exclusiva de una empresa.