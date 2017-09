Taboada planta cara a Defensa por La Vega y Wenceslao López suaviza el choque

La primera teniente de Alcaldía de Oviedo, Ana Taboada, ha mostrado su indignación esta mañana ante la respuesta ofrecida por el Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Oviedo sobre los terrenos de la Fábrica de Armas de La Vega. "Lo que sospechábamos, teniendo en cuenta los antecedentes de la residencia del Milán, se ha hecho realidad. Ha durado poco esa supuesta negociación y lo que nos plantean ahora es una mesa de imposición, no una mesa de negociación", manifestó Taboada.

El Alcalde, Wenceslao López, trató, sin embargo, de quitar importancia a la respuesta del departamento de infraestructuras de Defensa en la que se ponía como condición para empezar a negociar que el tripartito asumiera que la titularidad de la fábrica es estatal y que el gobierno quiere hacer dinero con su venta. López explicó a los periodistas que se tiene que tratar de "un error de comunicación interna" y confió en que la ministra Cospedal cumpla su compromiso de dejar a un lado los problemas jurídicos sobre la titularidad de la parcela para negociar el futuro de La Vega al margen de estas disputas.

Taboada, no obstante, se mostró decidida a hacer frente a la postura de Defensa con todos los medios a su alcance. La portavoz de Somos anunció que el gobierno municipal "hará todo lo posible para que el pueblo de Oviedo recupere su patrimonio" y anunció que el grupo Unidos Podemos está preparando una proposición no de ley para que se debata en el Congreso de los Diputados la devolución a la ciudad de Oviedo de los terrenos de La Vega.