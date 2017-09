Quedada para besar de la "La Folixaria" por una fiesta "diversa e inclusiva"

Beso para todos y entre todos. "La Folixaria", el chiringuito promovido por la Asociación Juvenil de Estudiantes de Medicina, quiere empezar las fiestas de San Mateo de una manera "diversa e inclusiva" . La caseta, que debuta este año en la celebración ovetense, ha convocado para este viernes "a todas" para darse "el lote". Una quedada para besar, a las 23:50 horas, en el rincón más oscuro de la calle oscura es la actividad que proponen desde la agrupación.

El objetivo de la acción es abogar por la diversidad sexual y de género. En su perfil de Facebook, desde la Folixaria señalan que "no hay ningún problema con besarse en público, tengas los gustos que tengas".

No obstante, desde el chiringuito también recuerdan que "NO es NO" y lanzan el mensaje de lograr entre todas un Oviedo libre de agresiones sexuales.