La constructora ultima un sistema de eficiencia energética único en la región

Además del inmueble del número 58 de Uría y de más edificios en esa misma calle, Juan Miguel de la Guardia diseñó otras edificaciones emblemáticas de la ciudad, entre ellas Villa Magdalena, la casa del deán Payarinos (en la que hoy está el Conservatorio de Música) o el desaparecido chalé de Concha Heres. Por si fuera poco, también dirigió las obras del Campoamor, entre otras destacadas actuaciones tanto en Oviedo como en diferentes localidades de la región.

Si la nueva fachada respeta el diseño original y se nutre de buena parte de la piedra que tenía antes del incendio, el interior del edificio está siendo totalmente remozado. Tres de sus cuatro plantas se dedicarán a oficinas y en la más alta habrá una vivienda. Las labores de rehabilitación marchan adelantadas y se espera que puedan estar listas en un par de meses. "Lo más complicado ya está hecho", admite Pevida.

Transcurridos 128 años desde que se inaugurara el edificio, las características de la rehabilitación que ahora se culmina en el número 58 de Uría parecerían cosa de ciencia ficción a De la Guardia y sus contemporáneos. Y es que el inmueble ha sido recuperado bajo criterios de construcción del estándar denominado "passivhaus", que ya está operativo en un puñado de viviendas unifamiliares pero que hasta ahora no se había probado en edificios en altura. "Era un reto para nosotros, toda vez que el hecho de que no se trate de un inmueble de nueva construcción, o el que tuviéramos que respetar la fachada, complicó la instalación del sistema", subraya Pevida. Mientras, comprueba con los últimos tests que el dispositivo funciona perfectamente, tanto en la vivienda como en las plantas que se dedicarán a oficinas y en las que tenía su sede la Federación Asturiana de Concejos hasta el incendio de abril del pasado año.

Explica Pevida que el modelo de eficiencia energética pasiva se basa en hacer de la vivienda un espacio estanco en el que "el aire recircula, se filtra y se purifica". Esto evita que se generen humedades o polvo, garantizando una temperatura de entre 20 y 22 grados sin necesidad de aportes extras de calefacción. Para lograr tales objetivos, según explica el arquitecto, el edificio de Uría cuenta con gran aislamiento térmico que evita la entrada de frío o calor, así como con ventanas de altas prestaciones y triple acristalamiento. Además carece de puentes térmicos que podrían provocar pérdidas o ganancias indeseadas.

"Hermeticidad"

"Cuidando al máximo las juntas también logramos la hermeticidad del aire, evitando las corrientes", explica el arquitecto sobre este novedoso sistema que incluye una ventilación mecánica basada en la recuperación de calor a través de una máquina similar a una pequeña caldera. "Este aparato se encarga de controlarlo todo, filtrando el aire de la calle, regulando y equilibrando el ambiente", apunta Pevida para explicar el funcionamiento de una ventilación que, de forma mecánica, se encarga de precalentar el aire limpio entrante antes de expulsar el que ya está viciado.

Según el arquitecto, el "passivhaus" permite reducir hasta en un 90% el gasto energético, mientras que su instalación en una vivienda unifamiliar no incrementa los costes más allá de un inapreciable 2%. Estos sistemas también se pueden instalar en inmuebles ya construidos, aunque con dificultades añadidas como las que se han presentado en la calle Uría debido a la necesidad de preservar el "esqueleto" del edificio. En el País Vasco y Navarra se están levantando viviendas sociales con estos mismos criterios de eficiencia pasiva. Pevida defiende que el Principado siga el ejemplo y que construya los edificios públicos con ahorro de energía.

El Ayuntamiento de Oviedo ha abierto recientemente el expediente de responsabilidad patrimonial para abordar la reclamación administrativa presentada por la familia de Eloy Alonso, el bombero que falleció mientras participaba en la extinción del incendio que arrasó el número 58 de la calle Uría el 7 de abril de 2016, fecha que forma parte de la historia negra de la ciudad.

Contrariamente a lo que sucede en el ámbito administrativo, el caso sigue cerrado desde el punto de vista judicial. Pese a que la familia del bombero estima que en los últimos informes policiales hay materia más que de sobra para continuar adelante con la investigación, la Audiencia Provincial desestimó el pasado mes de junio la reapertura del juicio por la muerte de Eloy Palacio.

El informe esgrimido por los representantes legales de la familia de Palacio, firmado por la Policía científica, alude a una serie de circunstancias que podían haber afectado al desarrollo del incendio. Entre ellas figuran una supuesta falta de coordinación en las labores de extinción o posibles defectos en el suministro de agua de la red de hidrantes, aspectos que provocaron la solicitud de reapertura de un caso que ya había sido archivado previamente en octubre de 2016 al apreciar el juzgado "inexistencia de infracción penal".

Policía científica

La posibilidad de que se reabriera el caso fue rechazada por el fiscal. A su juicio, el informe de la de la Policía científica recogería "conclusiones personales y no periciales", tesis que fue aceptada por la jueza, para quien el análisis de los agentes "no introduce ningún elemento adicional que permita reconsiderar las decisiones judiciales en su día dictadas" ni "modifican la decisión adoptada por este Juzgado". A partir de ahí, la jueza Simonette Quele Coto sostiene que "el defectuoso suministro de agua a través de hidrantes durante las tareas de extinción, no guarda "relación de causalidad con el accidente laboral que dio lugar al fallecimiento". Además, apunta que el informe no difiere en la cuestión crucial de "considerar la inexistencia de infracción penal, como es la relativa a la orden de ataque exterior y la actuación en un exceso de confianza".

El caso solo se reabriría si aparecen nuevas pruebas que así lo justificasen. Es una posibilidad que la familia del bombero ve muy improbable.