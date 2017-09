Esteban: "La medicina de precisión será una pieza más en la curación del cáncer"

"La medicina de precisión va a ser una pieza más en ese arduo trabajo que finalmente será capaz de curar el cáncer, con toda seguridad". Así lo dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Emilio Esteban González (Mieres, 1959), jefe de Oncología Médica del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), que abrió con su conferencia los actos organizados por la Asociación Día de Galicia en Asturias, que culminarán el domingo con la imposición de la insignia de oro y brillantes de la entidad al presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, en un acto que acogerá el auditorio Príncipe Felipe.

Emilio Esteban, que fue presentado por Manuel Fernández Quevedo, presidente de la Asociación Día de Galicia en Asturias, aconsejó llevar una vida lo más saludable posible, "no engordar, hacer ejercicio moderado dieta equilibrada, vivir lo menos contaminados posible, no fumar y no tomar alcohol, aparte de una copa de vino con las comidas o una cerveza".

El doctor Esteban predica con el ejemplo. Participa en carreras solidarias y no es raro verle surcar las calles de Oviedo en su bicicleta. Sus pacientes alaban su humanidad, y entre ellos el propio Manuel Fernández Quevedo, quien además de destacar el amplio currículum de Emilio Esteban, resaltó el trato que dispensa en la consulta.

El oncólogo hizo hincapié en los diferentes factores que entran en la coctelera del cáncer, entre los que hay componentes genéticos y también ambientales. "Sabemos que las mujeres viven más que los hombres; la estructura genética de la mujer es más resistente que la del hombre y eso se demuestra a la hora de combatir el cáncer".

Tampoco ocultó que en Asturias hay todos los ingredientes que dan lugar a unas tasas de cáncer que están entre las más altas de España e incluso de Europa y del mundo. A la hora de tratar cada caso, la medicina de precisión es un instrumento clave al servicio de la oncología médica y el cáncer de pulmón, en el que el doctor Esteban es especialista, es uno de los ejemplos más claros. "Una célula tumoral es un ser vivo muy inteligente que tiene miles de formas de ir creciendo. Va a ser necesario invertir mucho tiempo y dinero para seguir investigando", advirtió el doctor Esteban. Además, no perdió la ocasión de referirse a sus maestros en la Universidad de Oviedo, de la que también es profesor, entre ellos Ángel Jiménez Lacave. "Ellos tenían claro que la medicina de precisión era la herramienta debíamos desarrollar".