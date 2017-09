La obra del acceso al HUCA desde la AS-II se retomará en 15 días, según Lastra

Quince días. Ese es el plazo que maneja la Consejería de Infraestructuras para retomar las obras de conexión entre la Autovía de la Industria de Oviedo a Gijón (AS-II) y el nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), según indicó ayer su titular, Fernando Lastra, durante el Pleno de la Junta General. El sucesor de Belén Fernández al frente de la cartera autonómica de obras achacó el enorme retraso que acumula esta actuación a la necesidad de adaptar el proyecto a la nueva normativa sobre tendidos de alta tensión, dado que una de estas instalaciones afecta a unos trabajos que, según indicó Lastra, se encuentran "paralizados parcial y temporalmente".

Interpelado por la diputada popular Carmen Pérez García de la Mata, el Consejero señaló que las obras se reanudan con un plazo de ejecución pendiente de 21 meses, por lo que, en el caso de que no haya más retrasos, el acceso al HUCA desde la Autovía de la Industria estará completado a comienzos del verano de 2019, con dos años de retraso sobre lo previsto inicialmente.

En un principio, la ejecución de la actuación se había calculado en dos años, pero solo se ejecutaron obras durante tres meses.

Críticas del PP

Las explicaciones de Lastra no han convencido para nada al PP ovetense, formación que, a través de su edil José Ramón Pando, responsabiliza de los retrasos al Gobierno regional por "no haber hecho los deberes a tiempo" y "no revisar el proyecto antes de licitar las obras".

"Esta es la nefasta gestión de los gobiernos socialistas: tiran adelante sin tener en cuenta la ley ni cualquier otro elemento que no sea anteponer a cualquier precio el interés del Gobierno regional", subrayó Pando, que cargó contra el alcalde, el socialista Wenceslao López, por "haber responsabilizado" del problema a la empresa constructora. "Es una actitud mezquina; más aún cuando el mismo Alcalde es conocedor de que el problema surgió hace años porque el Principado fue incapaz de licitar un proyecto que se encargó en 2010, de acuerdo a una normativa que ya se había quedado obsoleta cuando la obra se puso en marcha", añadió el concejal del Partido Popular.

Fernando Lastra aseguró esta misma semana en el Parlamento autonómico que el incremento de gasto por los cambios aprobados en el proyecto original supone algo más de 686.000 euros, por lo que no se alteran las condiciones del contrato.