Furor por "Petit Pop"

Marta Alonso y Ariadna Suárez tuvieron que dormir ayer a pierna suelta. No en vano, no pararon de bailar y de dar saltos a lo largo de todo el concierto ofrecido en el Campo San Francisco por "Petit Pop", una banda de músicos veteranos de la escena regional que lleva tiempo encandilando a los niños con su cuidado repertorio popero enfocado al público infantil. Marta y Ariadna estaban en primera fila, no querían perderse detalle de la actuación y llegaron con tiempo para coger sitio. Hicieron bien, ya que a eso de la una y veinte de la tarde, a diez minutos del concierto, una marabunta de fans de no más de metro cincuenta ya llenaba el paseo de la Rosaleda.