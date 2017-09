"Mi primera novia era de Asturias"

"Dice que se casó con Galicia y resulta que Galicia no me da nietos". La impaciencia de Sira Feijóo por tener descendencia de su hijo Alberto se acabó el pasado febrero, cuando el presidente de la Xunta de Galicia (56 años recién cumplidos) tuvo su primer vástago con Eva Cárdenas (52 años), alta directiva de Inditex. El pequeño Alberto no se desplazó ayer a Oviedo, pero también fue protagonista del "Día de Galicia en Asturias" por la gran cantidad de felicitaciones que recibió su orgulloso progenitor antes y después de recoger la medalla de oro y brillantes del colectivo que agrupa a la nutrida colonia de gallegos en el Principado.

Sí que estuvieron en la capital asturiana Sira Feijóo y Micaela Núñez, la única hermana del presidente de la Xunta, que trabaja como ejecutiva en la empresa Eulen. La estrecha amistad de la familia con Manuel Fernández Quevedo, presidente de la asociación "Día de Asturias en Galicia", favoreció la visita. Todos proceden de la misma zona de la Ribeira Sacra orensana.

Arropado también por algunos familiares y amigos que residen en Oviedo, Núñez Feijóo desveló, sin entrar en más detalles , que su primera novia era asturiana y no ahorró elogios al Principado y a su capital. Así, aseguró que Asturias es "una de las ciudades más bonitas de España" y destacó el cambio a mejor experimentado por la ciudad desde que la conoció cuando todavía era un niño. "De pequeño la veía gris y hoy me la encuentro muy limpia, verde e impecable", afirmó el presidente gallego, quien reconoció que "aunque hoy no toque hablar de ello, Xixón también es preciosa, como Avilés".

Tras celebrar que la Autovía del Cantábrico sea por fin una realidad que deja a los gallegos que residen en el área central del Principado "a tres horas de casa", Feijóo aseguró que su comunidad autónoma "tiene mucho que aprender de Asturias". Y es que, según indicó, "aquí se cuidan más los pueblos y las casas, hay más flores en las casas y se mira más por el paisaje".

Pulpo orensano

También se refirió Núñez Feijóo a su condición de orensano para poner en valor, no sin cierta retranca gallega, que esa provincia es "la máxima potencia exportadora de pulpo, pese a que no tiene mar".

"Hay perros y gatos, pero el animal de compañía más importante para un gallego es el pulpo. Donde hay pulpo hay un gallego y donde hay un gallego hay pulpo", subrayó el presidente de la Xunta, que animó a la concurrencia a visitar la feria del pulpo que se celebra en O Carballiño. "Es la mejor del mundo", advirtió.

Además del acto en el Auditorio, precedido de una misa en la catedral de Oviedo, la programación del día incluyó una muestra de los tradicionales "encajes de Camariñas" y una comida de confraternización. "Estar en Asturias es estar en casa. Gallegos y asturianos somos iguales", resumió Núñez Feijóo.