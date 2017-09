Alicia Pertierra: "En la vida siempre hay salida, por malo que sea el momento"

"En la vida siempre existe una salida, por malo que sea el momento que se está atravesando. Ser felices es el único objetivo de una existencia que hay que vivir a cada minuto, sin perder el tiempo en lamentaciones". Con ese optimismo, la escritora Alicia Pertierra habló ayer al público que acudió a la presentación de "Huyendo del destino", su primera novela, en la que aborda el dilema que plantea la existencia o no de ese "fatum" y de qué modo condiciona la trayectoria humana.

Pertierra, natural de Castañedo, en el municipio de Valdés, consideró que cada ser humano ha nacido por algo, con una especie de misión. "Hay circunstancias de las que no se puede huir, pero siempre hay una salida".

La autora, que fue presentada por el economista José Feito, que además es su primo, señaló que al final del camino toda decisión cobra sentido, "siempre existe una respuesta a esa decisión, por difícil que haya sido".

Y en esa tesitura anda la protagonista del libro, del que su autora apenas reveló durante la presentación algunos retazos. "Cuando no se ve salida, la vida la agobia y la presiona; es la historia de mucha gente, porque al final la vida es estar continuamente tomando decisiones que a veces no entiendes. Con el paso de los años, la vida te va dando las respuestas, y te das cuenta de que has hecho lo correcto".

Pertierra animó al público a leer el libro. "A medida que avanza la historia se entiende el título. Al principio no tiene mucha lógica pero al final cobra todo el sentido". José Feito destacó el fuerte contenido filosófico de la novela y se preguntó si realmente el destino existe como tal. También resaltó los lazos familiares que le unen a su prima Alicia Pertierra. Además, Feito, presidente del Consejo de Cultura Vaqueira, tuvo palabras de alabanza para el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. "Esta plataforma de debate público eleva el nivel de la democracia en Asturias", recalcó.