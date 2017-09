El Ayuntamiento advierte que será "duro" contra el 'botellón' de menores

El concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, advierte que será "duro" contra el botellón de menores de edad en la calle durante lo que resta de San Mateo e invita a ponerse en el lugar de los vecinos que sufren la consecuencia de esta práctica en zonas muy concurridas durante los festejos, como pueden ser los bajos del Ayuntamiento, la plaza de la Catedral o la del Paraguas.

Fernández ha tratado de zanjar así la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del concejal de Festejos y presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Roberto Sánchez Ramos, en las que aseguraba tener "más miedo a 'los Bárcenas' que al botellón". Para el presidente de la SOF, aunque cree que los jóvenes deberían optar por otro tipo de divertimento, no considera esta práctica "un enemigo a combatir" sino "la forma de convivir de una generación". Además, cree que no hacen daño a nadie. Del mismo modo, esta misma semana admitió haber participado en botellones cuando era joven, "aunque no se llamaba así, era sidra compartida en la calle". Un testimonio muy similar al que hizo hace dos años durante el reparto del bollo con motivo de las fiestas de San Mateo. Entonces, ya calificó el botellón como "una costumbre cultural que va a perdurar".

Desde la concejalía de Seguridad Ciudadana, el socialista Ricardo Fernández, destaca que es necesario "distinguir el consumo de bebidas en la vía pública durante un período festivo, como son las fiestas de San Mateo, donde la propia ordenanza establece una excepcionalidad". Eso sí, en el caso de chavales menores de edad la ley es implacable. Es por eso que asegura que en estos casos y otros momentos del año, al margen de los festejos, pondrá todos "los medios necesarios para que la administración pública ejerza el papel que le corresponde en el ejercicio de la autoridad".

Más allá de las sanciones, Fernández ve necesario "colocarse en el lugar de los vecinos que tienen que soportar las molestias que ocasiona el botellón". "Hay un derecho a disfrutar y divertirse pero la ciudadanía también tiene derecho a descansar y pasear por unas calles limpias; se trata de disfrutar todos del mismo espacio", concluye el edil socialista.

Los festejos de San Mateo afrontan su recta final pero, hasta el momento, "están siendo unas fiestas tranquilas", asegura Fernández. También aclara que la intervención de la Policía el viernes en los bajos del Ayuntamiento se llevó a cabo para que no se concentrase tanta gente y "mantener cierto orden para evitar males mayores".

Para el edil popular Gerardo Antuña las palabras del concejal de Izquierda Unida "no son un mensaje tranquilizador ni para los vecinos del Antiguo, ni para las familias de los jóvenes ovetenses". Considera además que en la lucha contra el botellón "hay que ser claro". El edil popular añade: "No se puede frivolizar de esta manera con los problemas sociales". Cree también que engaña a la juventud con su actitud y también muestra una falta de consideración hacia los vecinos de los espacios afectados.

"El Oviedo Antiguo se ve afectado por una masiva práctica del botellón, un problema que desde hace años genera suciedad y ruidos", apunta Antuña.

Los populares creen que la solución al problema del botellón va mucho más allá de las sanciones. Consideran que debe de existir una estrategia conjunta entre vecinos, jóvenes, hosteleros y padres.