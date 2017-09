El salero de las chirigotas de Cádiz reina en las calles de Oviedo

A los gaditanos componentes de la chirigota, la comparsa, el coro y el cuarteto ganadores en los carnavales de Cádiz se les hizo corta su intervención en el desfile del martes en el Día de América en Asturias. Su participación en el multitudinario pasacalles fue una de las más celebradas y ayer, ya sin carroza, volvieron a triunfar por las calles del centro de la ciudad en un espectáculo itinerante que consiguió quitarles la espinita de su corta intervención (una actuación por agrupación) en la 67.ª edición del popular desfile.

Las ganas de cantar varias piezas de su repertorio se notaban ayer en el ambiente. Y una vez que arrancaron, no pararon a lo largo de un recorrido que comenzó en la plaza del Ayuntamiento y circuló por el centro de la ciudad, con paradas en lugares emblemáticos como el teatro Campoamor.

A las doce de la mañana, eran muchos los que esperaban su actuación al inicio del recorrido. "Sólo estoy aquí por esta gente, son geniales", comentaba Mayte Martínez, mientras intentaba hacerse una foto con José Antonio Vera, el director de la chirigota premiada en el certamen gaditano. Él, ataviado con su traje de marciano y el chándal con los colores de Venezuela, aceptó gustoso fotografiarse con la joven de Campomanes. Fue la primera de muchas fotos.

Tras la actuación de la chirigota con su espectáculo "Los del planeta rojo, pero rojo rojo", los móviles tomaron la plaza para inmortalizar el momento. Los gaditanos arrasaron con su gracia y arrancaron una carcajada a más de uno. Incluida la teniente de alcalde, Ana Taboada, que disfrutó del espectáculo junto a la edil de turismo en el ayuntamiento gaditano, Lucía Jiménez, su equivalente en Oviedo, Rubén Rosón.

El día soleado de la jornada de ayer y el sonido gaditano transportaron a muchos al sur. "Me está sonando a Cádiz", comentó sorprendida una sevillana de turismo en la ciudad. Pronto vislumbró los sombreros de plumas de las componentes del coro "El Mayor espectáculo del mundo". "No pudimos ver las actuaciones del carnaval de Cádiz en directo y las vemos en Oviedo", comentaba Mercedes Bravo a su amiga. Pero lo más sorprendente para las andaluzas no fue encontrarse con la actuación de casualidad, sino conseguir verlos en la calle: "allí es imposible acercarse mucho a verlos porque sus actuaciones siempre están llenas de gente".

Por las calles de Oviedo, sin embargo, fueron muchos los que se acercaron a disfrutar del humor cantado de las cuatro formaciones premiadas en el teatro Falla. "A la gente de aquí le hace falta un poco de salero de Cádiz, que somos muy sosos", comentaba Eduardo Pérez, vecino de Ciudad Naranco.

Para los gaditanos, en cambio, Oviedo es una ciudad muy alegre: "nos ha gustado mucho la fiesta y nos sentimos muy queridos y bien recibidos", comenta Octavio Linares, de la comparsa "Los Irracionales". Su compañero Ángel Gago, responsable del cuarteto "Lo que el viento se llevó", destacó el buen ambiente nocturno de la ciudad durante las fiestas de San Mateo y la buena organización del desfile del Día de América en Asturias.