Virginia Gil: "Los poetas hacen de contrafuerte en este mundo hedonista"

"Los poetas y la poesía son muy necesarios en la sociedad actual, hacen de contrafuerte en este mundo en el que el ego propio y el hedonismo están a la orden del día". La escritora Virginia Gil Torrijos se expresó en esos términos ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, escenario de la presentación de su libro, el poemario "Objetivos blandos".

"El título encaja bien con el contenido", aseguró Virginia Gil. A continuación aclaró que en sus poemas ha intentado plasmar un reconocimiento "a los amigos y a las personas que están contigo cuando tienes momentos bajos, cuando te sientes excluido y herido". Precisamente, objetivos blandos es como se denomina en el lenguaje de la guerra a los objetivos fáciles, que no van a oponer resistencia, "lo mismo que le pasa a alguien que no se encuentra en la mejor fase de su vida". Y dentro de esa especie de canto a la vulnerabilidad del ser humano, Gil Torrijos también ha querido tributar un homenaje a una serie de poetas que la han influido, entre ellos Miguel Hernández, al que se refirió con los versos del poema "Llegó con tres heridas", que figura en el libro "Cancionero y romancero" del autor alicantino. En la obra hay otras sorpresa, entre ellas juegos de palabras, letras para posibles canciones futuras, reflexiones y pequeños cuentos. "La poesía, más que literatura, es un proceso espiritual, tiene un componente casi religioso", indicó la autora, para quien lo importante es buscar la esencia y cultivar la poesía, que entiende como "el arte de intentar ponerse en los ojos de otra persona". "Los poetas no somos ni peores ni mejores que el resto, tenemos un carácter complicado e incluso podemos pasar desapercibidos. Quizá tengamos más capacidad de observación", explicó.

La presentación corrió a cargo del editor Pablo Solares, que alabó el tesón y la sencillez de Virginia Gil, nacida en Oviedo en 1968. Gil es economista de formación y experta en marketing tecnológico, pero se considera, sobre todo, poeta. Anteriormente publicó "Carencias" (2003) y "La mutación del amor" (2011). También ha participado en varias recopilaciones colectivas.