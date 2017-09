La unión hizo la fuerza en Las Campas

La Asociación de Vecinos Las Campas del Naranco surgió en el año 2007 para reclamar mejoras en uno de los nuevos barrios de Oviedo, el cual nació a partir del modelo de expansión urbanística y el boom inmobiliario. Un barrio nuevo, pero un barrio sin servicios, que los vecinos fueron consiguiendo, poco a poco, a golpe de unión y protesta. "Había que equipar un barrio entero y lo conseguimos gracias a la unión vecinal", explica la tesorera del colectivo, Ana María Boullosa, que llegó a Las Campas hace quince años. "El barrio evolucionó y mejoró en todo, gracias al empuje de los vecinos, que siempre estuvimos unidos en las reivindicaciones. Conseguimos el centro social, el centro de salud, cabinas telefónicas, papeleras, buzones de correos€ Todo a base de recogida de firmas y sumando apoyos", sostiene.

El censo recoge unos 3.000 habitantes en Las Campas y un centenar de ellos pertenecen a la asociación vecinal, que preside Luis Gómez. "Entré hace siete años, siempre me ha gustado echar una mano y arrimar el hombro. Cuando yo llegué ya habían conseguido las cosas más importantes, como el centro social y el centro de salud, pero hay que seguir trabajando en la misma dirección. Ahora lo que necesitamos son otro tipo de cosas, que aunque puedan parecer menores, para los vecinos de Las Campas son muy importantes", explica Gómez. En manos del Ayuntamiento de Oviedo estaría, por ejemplo, la instalación de una red en la cancha de baloncesto para que no se escapen los balones y un desagüe para que no se acumule el agua procedente de un talud en la acera de una de las avenidas principales de Las Campas, en la parte alta del barrio. "Con la creación de los distritos, a través del dinero que nos correspondía, pedimos una serie de equipamientos", explica también Boullosa. "El gimnasio, que era la gran demanda de la gente mayor, ya lo tenemos. Vamos a seguir trabajando en esa línea", sostiene.

Preocupa también mucho a la Asociación de Vecinos de Las Campas la situación del colegio Juan Rodríguez Muñiz, con las obras de ampliación paralizadas desde hace varios cursos por un litigio entre la empresa adjudicataria y la Administración regional. Y también en materia educativa están en la misma línea de lucha que los vecinos de La Florida para reclamar un instituto que cubra la demanda de la zona Oeste de la ciudad. En la lista de reivindicaciones, aunque esto ya no dependería tanto de las administraciones públicas, está una farmacia. "Aquí vive mucha gente mayor. Tenemos un centro de salud pero no hay una farmacia para ir a buscar las medicinas. Muchos vecinos tienen que echar mano de sus familiares, porque la más cercana está en La Argañosa y no todos están en condiciones de desplazarse hasta allí", sostiene Boullosa.

Otra de las grandes apuestas de la Asociación de Vecinos Las Campas del Naranco es la participación ciudadana. En los últimos meses, en colaboración con la Concejalía de Participación que dirige la vicealcaldesa Ana Taboada, han programado actividades como "Oviedo vive sus plazas", un encuentro festivo en la plaza de La Araña el pasado sábado. "Salió muy bien. Estamos muy contentos. Lo único que faltó fue la pipa de sidra, pero era la primera vez que se hacía€ La gente estuvo animada y participó en las actividades, como el concurso de tortillas, con 14 platos presentados. No paran de decirme que hay que repetir", asegura Luis Gómez. También, en este caso en colaboración con la Concejalía de Cultura de Roberto Sánchez Ramos, el cine al aire libre llegó a Las Campas este verano. "Nunca pensé que tuviera tanto éxito. Salió estupendamente y me encantó ver a la gente reunida en el parque, disfrutando", añade el presidente de la asociación.

Para recordar este año, "el susto" que se llevaron los vecinos de Las Campas ante la posibilidad del cierre del centro social del barrio, por unos problemas legales con la propiedad del local que alberga las instalaciones. "Afortunadamente todo se resolvió estupendamente. El Ayuntamiento estuvo ágil y desde la Concejalía de Servicios Sociales de Marisa Ponga se movieron rápido para conseguir mantener este servicio que para nosotros es imprescindible", explica Ana Boullosa.

Atrás quedan los tiempos de grandes luchas, una de las últimas hasta conseguir, al fin, que un vial conectase Las Campas con La Florida y evitase inundaciones en el barrio cada otoño e invierno. Todo queda en la memoria colectiva de un barrio que presume con orgullo de su corta trayectoria y que no se entendería sin la unión de los residentes de la mano de la Asociación de Vecinos Las Campas del Naranco.

Nombre: Asociación de Vecinos Las Campas del Naranco.

Barrio: Las Campas

Fundación: Año 2007.

Número de socios: 350.

Proyectos de futuro: Seguir reclamando mejoras para el barrio y reforzando lazos de colaboración para organizar actividades lúdicas, festivas y culturales en el barrio.