El Ayuntamiento busca picaderos para realojar a los cinco últimos caballos del Asturcón

El Ayuntamiento de Oviedo busca picaderos alternativos para trasladar a los cinco últimos caballos de particulares que se encuentran en el centro ecuestre del Asturcón cuando ejecute el desalojo aprobado la pasada semana por el Consistorio en junta de gobierno. Así lo aseguraron fuentes municipales ayer, justo el mismo día que se conoció que el juez de lo juzgado contencioso administrativo rechazaba un recurso presentado por 22 usuarios a los acuerdos tomados por los organismos municipales el año pasado para cerrar el equipamiento deportivo.

Primero el gobierno municipal intentó forzar la marcha de los cinco "okupas" particulares que siguen utilizando las instalaciones, pese a que su cierre fue aprobado a partir del 1 de mayo 2016, mediante el giro de gastos de 30.000 euros por cabeza. Al fracasar este intento, el ejecutivo local dio luz verde el viernes de la semana pasada al proceso para desalojar El Asturcón y ayer admitió que ya está buscando ubicación alternativa para los animales.

Las mismas fuentes del tripartito reconocen que de momento no se han decantado por ninguna de las opciones exploradas en picaderos de diferentes complejos de la región, pero reafirman con estos pasos su clara intención de dar carpetazo a un asunto que lleva enquistado desde mediados de 2016 y que los todavía usuarios quieren prolongar. "Hasta que no tengamos una orden judicial no pensamos movernos de aquí", señalan los propietarios de "Gold Action", "Massara", "Abril", "Gitano" y "Patriot", que dicen estar pensando nuevas movilizaciones "incluso irracionales como las decisiones del gobierno" para resistirse a abandonar un espacio para cuya ocupación firmaron en su día un contrato que, a su juicio, sigue vigente.

Por otra parte, ayer se conoció un fallo del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Oviedo por el que se desestima el recurso interpuesto por la procuradora González Escolar, en nombre de 22 usuarios del Asturcón que reclamaban la anulación de los acuerdos de la junta de gobierno de abril y junio del año pasado y el de julio del mismo año del pleno municipal que dieron luz verde a la suspensión y supresión de los servicios municipales de estabulación en El Asturcón.

El juez considera que los acuerdos cumplen con la legalidad, teniendo en cuenta que el tripartito corrigió el primer acuerdo del 29 de abril de la junta de gobierno con otro del 1 de junio al cambiar el término de supresión del servicio por suspensión, atendiendo la petición de la secretaría municipal que señalaba que la supresión del mismo correspondía al Pleno, que finalmente aprobó una resolución con esos términos el 5 de julio.