Los padres del Ruiz-Tilve denuncian que a la plantilla le faltan cuatro docentes

En la reunión previa al inicio del curso, la dirección del colegio Carmen Ruiz-Tilve, en La Corredoria, transmitió a los padres que la plantilla docente tenía varias vacantes que esperaba cubrir durante las primeras semanas de clase. Pero cuatro maestros que necesita el centro aún no han llegado y las familias se han puesto ya en contacto con la consejería de Educación para que envíe a todos los docentes que se necesitan para completar el equipo.

"Ya estamos terminando septiembre, el mes que viene las jornadas lectivas se alargan y aún no tenemos a todos los profesores", lamentó ayer Henar Barbero, secretaria de la Asociación de Madres y Padres (AMPA) de un centro en el que estudian 450 alumnos. Una de las vacantes, además, corresponde a un especialista en audición y lenguaje, fundamental para un niño de tres años que lleva implante coclear: "No podrá recibir la atención especial que necesita si no envían personal".