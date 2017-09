La romería del Cristo cierra un San Mateo "pobre" para el PP y "grande" para tripartito

Dos visiones totalmente diferentes de la fiesta con El Cristo como testigo. Las celebraciones programadas ayer en el barrio ovetense -la pagana en el parque del Truébano y la religiosa en la parroquia- sirvieron para despedir oficialmente las fiestas de San Mateo y poner en evidencia las posiciones antagónicas de gobierno y oposición municipal sobre un programa que para los primeros fue objeto de elogios, mientras que para los segundos fue "pobre" y "evidentemente mejorable". Todo ello en dos escenarios que congregaron por separado a cientos de personas con la música, la devoción y el ocio como grandes protagonistas.

El acto más madrugador fue el que tuvo lugar en la parroquia del Cristo de las Cadenas. Como ya ocurriera en años anteriores, la representación municipal en la misa oficiada por el párroco Julián Herrojo se limitó a la oposición municipal. El exalcalde y portavoz del PP, Agustín Iglesias Caunedo, encabezó la comitiva popular que también integraron Belén Fernández Acevedo, José Ramón Pando y Enrique Rodríguez, mientras que Luis Pacho acudió como portavoz de Ciudadanos. Ambas formaciones coincidieron en hacer un balance crítico de las fiestas que ayer tocaban a su fin. Para Caunedo, San Mateo fue "pobre" y "ha castigado a los niños y niñas". Además, acusa al tripartito de buscar elementos polémicos -las chirigotas de Cádiz- para "tapar la falta de calidad" del programa. Por su parte, el representante de Ciudadanos pidió "el cambio de un modelo con más de 30 años" y criticó que el gobierno traiga cosas "que no pegan ni con cola en Asturias".

A apenas unos cientos de metros, la versión de los hechos fue muy diferente. El concejal de Festejos, Roberto Sánchez Ramos, declaró en el Truébano que las de Oviedo se consolidan como "unas grandes fiestas, cien por cien urbanas, de las que hay pocas en España, Asimismo, el concejal de Economía, el edil de Somos Rubén Rosón, se encomendó a los datos para defender el éxito de las actividades registradas en la capital asturiana los últimos diez días. "La ocupación fue prácticamente total y permitió estirar el verano", valoró para luego destacar que San Mateo "tiene un elemento popular que lo hace diferente" a otras citas festivas de la región.

En lo estrictamente folclórico, el Truébano reunió ayer a cientos de personas, en su mayoría vecinos del barrio, para un programa de lo más completo. El reparto de 600 bollos preñaos y 150 litros de sidra animó la participación desde la una de la tarde con la canción asturiana, bailes tradicionales y una exhibición de escanciado de sidra como actos centrales, acompañados de juegos infantiles a los que siguieron los conciertos programados para la tarde. "Se está tratando de recuperar esta romería y año a año se irán incrementando", señaló el alcalde, el socialista Wenceslao López, que dejó el balance de San Mateo a sus socios de gobierno.

La cita contó con gran protagonismo vecinal, pues la plataforma SOS Viejo Hospital aprovechó para por un lado para reivindicar un centro social para el barrio y por el otro para rendir homenaje a dos vecinos con la distinción de "Paisana y Paisano del Año". El premio femenino fue para María Luisa Alonso, Mari la Practicanta, que a sus 83 años no ocultó su satisfacción, aunque con modestia. "Cuando trabajaba lo hacía por vocación y no por agradecimientos", indicó la mujer, que vacunó y trajo al mundo a innumerables personas del Cristo. Gonzalo Gayo, de la sidrería La Cruz, recibió por su parte la distinción masculina tras su jubilación. "Desde 1970 fuimos como una embajada para la gente del occidente que venía al hospital", indica el hostelero tinetense sobre la acogida que daba a los pacientes de su tierra y alrededores.

En el templo también hubo gaitas y banda de música, si bien la devoción fue la razón con mayor poder de convocatoria. Decenas de personas se pasaron a besar al Cristo y participaron en una misa en la que el párroco, Julián Herrojo dejó caer que el hecho de verse privados de ayudas municipales para dotar a la celebración de una carpa, como antaño, no haría decaer la fe en el Cristo. Herrojo eludió entrar en polémicas con el gobierno municipal, aunque se mostró muy hospitalario con la representación de los ediles de la oposición presentes. El religioso aprovechó una vez culminada la misa para invitar a los concejales a brindar "por Oviedo y por conservar esta celebración de los ovetenses".

No fueron tan comedidos otros asistentes, que reivindicaron la preponderancia de la cita religiosa sobre "otros inventos que no vienen a cuento". Es el caso de Josefina Rodríguez, una devota del Cristo de las Cadenas que dice acudir siempre que puede a ver a la imagen por estas fechas. "Son cosas que no deben perderse porque son las raíces de los que nos sentimos de esta zona y alguna otra de Oviedo", apuntó.

Mientras tanto, otros en el Truébano invitaban a dejar de lado las diferencias y dejar a todo el mundo tener la fiesta en paz. "Cada uno es libre e ir a donde quiera, pero lo importante es que se dé vida a Buenavista", dijo Concepción González, residente en París entusiasmada por contar con esta fiesta para despedir su habitual visita estival a la ciudad.