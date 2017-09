La defensa del hombre condenado por el "crimen de la maleta" pide la repetición del juicio

La vista de apelación ante la Sala Civil y Penal del tribunal de los dos condenados por el "crimen de la maleta", David Fuentes y Fadila Chardoud, quedó esta mañana vista para sentencia tras la exposición de los argumentos de cada una de las partes. El letrado que representa a David Fuentes, Fernando de Barutell, pidió durante el acto la repetición del juicio exponiendo una serie de motivos que no han sido tenidos en cuenta durante la celebración de la fase oral y que en su opinión vulneran los derechos de su defendido, como por ejemplo las formas en las que se llevó a cabo la primera toma de declaración al condenado en la comisaría de Oviedo. "Estuvo día y medio detenido sin contar oficialmente con un abogado. La Policía, con malas artes, se quitó del medio al letrado de oficio que lo debería de haber asistido", dijo Barutell.

La defensa de Fadila Chardoud, Belén González, sigue solicitando la libre absolución de su cliente al considerar que ella no participó en el asesinato de su hijo. González trató de demostrar que su cliente era una "víctima más de violencia de género" y que vivía atemoriza por su ex pareja. Según sostiene la letrada, "la sentencia está llena de incongruencias" que perjudican a su defendida, condenada a 33 años y 5 meses de cárcel igual que David Fuentes. Tanto el fiscal como el abogado de la acusación particular sostenida por la hermana de Fadila, Pablo Díaz Carrera, pidieron a la Sala que no modificase la sentencia al considerarla "perfecta y adecuada a derecho".

Fadila Chardoud estuvo presente en el TSJA durante la vista, mientras que David Fuentes pudo seguirla a través de videoconferencia desde la cárcel de Masilla de las Mulas, donde cumple la condena. Ninguno quiso decir nada cuando se les ofreció el turno de palabra.