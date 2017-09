Millás: "Escribir es un modo de ser asocial sin perder la respetabilidad"

"Escribir es un modo de ser asocial, una manera de ser raro, sin perder la respetabilidad". Así lo dijo ayer en un repleto Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Juan José Millás, el escritor, periodista y colaborador del diario, que presentó "Mi verdadera historia", su libro más reciente.

El autor fue aún más allá y aseguró que ser escritor, es "un modo de delincuencia aceptada", incluso "un modo de mearse en la cama", señaló, haciendo un guiño a la historia del protagonista del relato que recorre las entrañas de la adolescencia.

Millás hizo un paseo magistral por la obra, por su trayectoria literaria y periodística, y también por la actualidad, de la mano de Andrés Montes, redactor jefe de LA NUEVA ESPAÑA, a lo largo de un diálogo en el que Montes elogió la andadura del columnista, que publica sus artículos en LA NUEVA ESPAÑA. El escritor, fiel a su estilo personal de contar las cosas, rompió uno de los mitos más difundidos en el momento actual, ese que dice que todos los niños tienen que leer mucho. "En un momento de la novela, el protagonista, un adolescente, no tiene interés por la lectura. Su padre, crítico literario, quiere fomentar esa afición. A medida que va observando a los escritores a los que admira su padre, llega a la conclusión de que escribir es un modo honorable de seguir meándose en la cama".

Millás recalcó que en su infancia "los profesores temían a los niños que, como yo, leían mucho, a veces con una linterna y tapado con la sábana, para que mis padres no me viesen".

"A lo largo de la historia ha sido poca la gente que leía, pero tenían la masa crítica necesaria para que ocurra algo", sentenció. El autor estimó que mientras esa masa crítica no se reduzca hasta el punto de que los valores de la sociedad no se transmitan, no hay de qué preocuparse. "Y si se pierde tampoco pasa nada; no sabemos cómo será la cultura del futuro, estamos pasando de un paradigma a otro. El cambio del mundo analógico al digital es enorme". A juicio de Millás hay que remontarse a la prehistoria para encontrar un giro parecido en la vida del hombre. "Es comparable a la invención del fuego o del hacha; no hay nada que haya modificado tanto la existencia como la aparición del mundo digital". Juan José Millás se mostró seguro de que el mundo que aguarda a la vuelta de la esquina puede que no tenga nada que ver con el actual.

Ante las preguntas de Andrés Montes el escritor se mostró convencido de que "el hombre no va hacia ningún lado, la vida es absurda". Además, consideró que se está más acompañado en el fracaso, "en el éxito uno está más sólo, pero esto forma parte de nuestro modo de ser".

El mismo escepticismo lo expresó al destacar que en la vida "nunca podemos decir que hemos llegado, que lo sabemos todo". De hecho, cuando le preguntan por qué a su edad escribe un relato sobre la adolescencia, aplica la cita de John Cheever: "En la madurez hay misterio, hay confusión". Y es que para Millás "el adolescente y el viejo se parecen mucho; el abuelo tiene más que ver con el nieto que el padre con el hijo. Mucha gente entra en crisis a los 40, siempre estamos reiniciándonos". Millás hizo hincapié en el aprecio que siente por sus lectores. "El lector y el escritor buscan lo mismo, una representación del mundo que mengue la angustia que sienten frente al caos. La página de un libro tiene dos caras, en una se mira el escritor y en otra el lector, que vuelve a escribir el libro cuando lo lee; reconozco al lector como un hermano".

Para el periodismo también hubo buenas palabras. "Me ha aportado mucho y no considero que mi obra periodística sea menor respecto a la literaria. He hecho una carrera al revés. Empecé a escribir en prensa cuando ya había publicado novelas. Firmar en la última página de un diario me parecía el mayor honor".