Taboada critica al Alcalde por destapar el caso y le exige "responsabilidad"

Las formas que empleó el alcalde, el socialista Wenceslao López, para anunciar el pasado domingo, durante la romería del Cristo, la existencia de una investigación policial por una presunta agresión sexual en las fiestas de San Mateo ha levantado ampollas en sus socios de Somos. La teniente de alcalde, Ana Taboada, no escondió ayer ese malestar cuando, al ser interpelada por los hechos, mandó, sin citarlo, un claro mensaje a López: "En este tipo de cuestiones hay que ser responsable, y eso es algo que me parece muy importante. No se pueden dar determinados datos y hay que actuar con absoluta delicadeza", indicó la edil.

En Somos consideran que el regidor obró con ligereza al desvelar el suceso sin tener datos sobre lo que realmente ha pasado y cuando la investigación policial sobre esos supuestos abusos todavía está dando sus primeros pasos. Taboada dejó ayer bien claro el frontal desacuerdo con la actuación de Wenceslao López al ser preguntada por este diario sobre el asunto al término de una rueda de prensa sobre la votación de los presupuestos participativos. Días antes, la concejala de Somos había mostrado su satisfacción por el alto nivel de visitas que estaba recibiendo el stand de información y atención sobre agresiones sexistas instalado en la plaza del Ayuntamiento, confirmando que no había constancia de que se hubiesen producido ataques de ese tipo durante la primera fase de los festejos.

"Ayuda municipal"

También se refirió ayer al espinoso asunto el presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), Roberto Sánchez Ramos (Rivi), quien, tras condenar de forma enérgica "a los autores de esos hechos", que habrían tenido lugar durante la madrugada del sábado al domingo en la calle de la Regla, adelantó que el Gobierno municipal se encuentra "pendiente de los resultados de la investigación que se está llevando a cabo en estos momentos" para "ayudar a la víctima en todo lo que sea posible".

Rivi hizo hincapié en la relevancia de campañas contra las agresiones sexistas como la que se ha llevado a cabo durante esta edición de San Mateo bajo el lema "No es no", con el reparto de miles de chapas y de pañuelos para concienciar a la ciudadanía sobre este problema. El edil de Festejos se mostró dispuesto a potenciar tales iniciativas de prevención de cara a la próxima edición de las fiestas de la ciudad. Con la vista puesta ya en el año que viene, Roberto Sánchez avanzó que tanto las diferentes áreas municipales como las asociaciones que han participado en la campaña se reunirán para reforzar y combatir este tipo de agresiones sexistas.

"Como Gobierno municipal nos reservamos para cuando aparezcan los resultados de la investigación. Ayudaremos a la víctima en todo aquello que necesite de nuestra cooperación e intervención", subrayó el edil, quien, en todo caso, también quiso poner las cosas en su sitio, para no criminalizar el resultado global de San Mateo y dejar claro que la agresión, de llegar a confirmarse, no empañe el resultado global del programa. "Se trata de un hecho muy aislado en unas fiestas que duran diez días muy intensos. Han sido miles y miles de personas las que han participado en San Mateo y este hecho no puede empañar el gran comportamiento de la mayoría de la gente", indicó Sánchez Ramos.