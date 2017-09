"Negligencia criminal es inaugurar sin permisos", replica el PSOE al PP

Las deficiencias del Auditorio Príncipe Felipe en materia de seguridad han generado un duro cruce de acusaciones entre gobierno y oposición. Si el portavoz municipal del PP, Agustín Iglesias Caunedo, aseguraba el martes que el alcalde, el socialista Wenceslao López, habría cometido una presunta "negligencia criminal" al autorizar el concierto de Dani Martín en el recinto de la plaza del Fresno siendo conocedor de esos graves problemas del sistema contra incendios, el edil del PSOE Diego Valiño replicó ayer que la "verdadera negligencia criminal" fue "cometida por el PP tanto en 1999, cuando inauguró el recinto, como en todos estos años en los que ha funcionado sin ningún plan de autoprotección".

"Las deficiencias que ahora se detectan en el Auditorio son otra bomba más que deja en la ciudad la gestión chapucera y prolongada en el tiempo de los gobiernos de Caunedo y de Gabino de Lorenzo", subrayó Valiño. Además, el concejal del PSOE acusó al actual Delegado del Gobierno de abrir el Auditorio "sin permiso preceptivo, sin terminar y con una petición expresa de suspensión cautelar por parte del Principado".

Por su lado, Iglesias Caunedo también se refirió ayer al asunto para lamentar que su partido no tenga información alguna sobre la situación del edificio y volver a poner en tela de juicio que no se haya cerrado ya el Auditorio "si las deficiencias son tan graves". "¿Cómo es posible que si tienen desde 2016 nuevos informes, no se haya paralizado la actividad y se hayan promovido conciertos o entregas de premios en el recinto?", se preguntó el líder del PP, que llamó la atención sobre una posible "intencionalidad política" por parte del tripartito. "Se provoca la polémica cuando, casualmente, ya queda poco para el concierto de la Fundación Princesa de Asturias", indicó el exalcalde, que también puso de manifiesto que el edil de Cultura, Roberto Sánchez Ramos (Rivi), reconociera ayer mismo la posibilidad de tener que llevar a cabo reprogramaciones en el Auditorio. Rivi contestó a esta alusión acusando a la "derecha" de "esconderse detrás de la Monarquía para tapar sus vergüenzas".

Luis Pacho, de Ciudadanos, criticó "la falta de transparencia del gobierno de las paredes de cristal" y la "irresponsabilidad" del Alcalde.