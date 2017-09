El cierre del Auditorio afectaría a cientos de actividades culturales y convenciones

El cierre del Auditorio Príncipe Felipe conllevaría un enorme trastorno para la actividad cultural y congresual no sólo de la ciudad, sino del conjunto de la región. Las cifras hablan por sí solas. Por el recinto de la plaza del Fresno (antigua Gesta) pasan anualmente más de 150.000 personas y, según la última memoria hecha pública, las instalaciones inauguradas en 1999 acogen al año una veintena de congresos, medio centenar de convenciones y cerca de 200 actos culturales.

El edificio, en el que tiene su sede la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), mantiene actividad 348 de los 365 del año, con ensayos de ocho agrupaciones musicales.

La indefinición en torno al futuro más inmediato del Auditorio hace que, en estos momentos, sea una incógnita la celebración del principal acto que acoge anualmente el recinto: el concierto de gala que organiza la Fundación Princesa de Asturias la víspera de la entrega de sus premios y que reúne a más de tres mil personas, teniendo en cuenta que los ensayos son abiertos al público.

El recital de este año está previsto para el 19 de octubre, con la interpretación de "Iván el Terrible", de Prokofiev, a cargo de la OSPA. En caso de que se decrete la clausura de las instalaciones, sería necesario buscar una ubicación alternativa, algo que, en principio, resultaría complicado de lograr en Oviedo. Expertos en la materia aseguran que el Calatrava no reúne buenas condiciones para acoger conciertos de música clásica y que también sería difícil que el Campoamor acogiese un recital multitudinario en vísperas de la entrega de los galardones. En esta situación, no es descartable que el evento salga de Oviedo, algo que ya se produjo, no por necesidad, en algunas ediciones precedentes. Gijón, Avilés y San Martín del Rey Aurelio ya han acogido este emblemático concierto.

En el caso de que el Auditorio cierre la semana que viene, porque así lo determine el estudio de seguridad encargado al área de Bomberos, también quedaría suspendido el concierto inaugural de la temporada de la OSPA, una interpretación de "Carmina Burana" en el que tomará parte la soprano ovetense Ana Nebot el 6 de octubre. Para el día siguiente, sábado, está programado el primer recital del curso de las Jornadas de Piano "Luis G. Iberni", con un recital de "Balthasar Neuman Ensemble". En el programa del curso figura un concierto de piano a cargo de Daniel Barenboim para el 7 de enero de 2018.

El día 8 de octubre está previsto que comiencen los ensayos para el musical participativo de La Caixa que se interpretará el día 1 de noviembre en la sala principal del recinto. Tres días después, está programado un recital de tributo a "Dire Straits" para el que también se espera una gran afluencia de público.

En la programación del Auditorio para los próximos meses se incluye el ciclo de conciertos de otoño de la Banda de Música Ciudad de Oviedo, que se abre el 15 de octubre y concluye el 17 de diciembre.

Además, para el 24 del mes que viene está previsto el concierto con el que la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo celebrará su 25º aniversario.

En todo caso, el Ayuntamiento espera que el cierre no sea total y que algunos actos se puedan mantener con menos aforo.