Fernández de Cañizares: "En Cuba ya hay democracia, ahora nos falta desarrollo"

"Hicimos la Revolución para acabar con la opresión de Batista y lo conseguimos; en Cuba hay democracia, ahora nos falta desarrollo". Optimista y ciegamente leal al castrismo, que abrazó en la Universidad, así se mostró ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA Omar Fernández de Cañizares, uno de los dirigentes históricos del régimen castrista, que ayer dedicó su intervención a la memoria de sus admirados Ernesto "Che" Guevara y Fidel Castro.

El capitán Fernández de Cañizares fue el primer ministro de Transportes nombrado por Castro, honor al que resta importancia: "Ministros ha habido muchos, lo que de verdad valoro es el esfuerzo de haberme hecho médico desde una familia pobre de Santiago de Cuba".

El 9 de octubre se cumplirá medio siglo de la muerte del Che, asesinado en Bolivia. Fernández de Cañizares aún se emociona cuando recuerda al hombre con el que viajó por Asia y al que acompañó en Madrid a los toros, una de las aficiones del revolucionario argentino descendiente de vascos. "El Che y Fidel nunca tuvieron una diferencia, se querían más que dos hermanos. Ernesto se fue a Bolivia para ir a luchar por Argentina. Fidel le decía que se quitara eso de la mente, que él hacía falta en Cuba. Delante de mí discutían esas cosas". Con esa contundencia Fernández de Cañizares quiso zanjar la polémica recurrente de la posible influencia de Fidel en las muertes del Che y Cienfuegos. "Es mentira. En Cuba jamás se habla de eso. Fidel no tuvo nada que ver ni en el asesinato del Che ni en el accidente aéreo de Camilo". Al que era conocido como "el comandante del pueblo", de origen asturiano, le despidió en el aeropuerto la mañana del 28 de octubre de 1959, antes de partir a Camagüey. Horas después el avión se hundía en el Caribe. El primer volumen de "Trilogía Rebelde", presentado ayer en el Club, relata esas historias y muchas más sobre los primeros años de la Revolución. Rafael Lobeto, prologuista del libro y secretario general de la Fundación Philippe Cousteau Unión de los Océanos, alabó el tesón de Fernández de Cañizares, "que salió del barrio de La Trocha, uno de los más humildes de Santiago de Cuba".

El autor desgrana sus recuerdos en el papel, entre ellos decenas de anécdotas, como otra que vivió, cómo no, con su querido amigo Guevara. En Madrid le planteó la posibilidad de evitar el traje verde oliva para salir a la calle. "Con esta ropa ganamos la guerra y saldremos con ella; si nos apresan nos soltarán, no nos la van a arrancar". No sólo no les apresaron, sino que Franco les puso un escolta para que no sufrieran ningún daño. "Franco manejó mucho mejor las relaciones con Cuba que los presidentes de la democracia, presionados desde Miami", señaló Lobeto ante el asentimiento de Cañizares y de su esposa, Marina Pantiga. El veterano político, que viaja en busca de inversiones con una delegación cubana, destacó el potencial del sector alimentario y pesquero. De paso recordó cuando Fidel encargó plantar la isla entera de cítricos. Eran otros tiempos.