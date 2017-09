Un niño de cinco años salva a su madre al llamar a la Policía tras verla inconsciente

Los agentes de la comisaría de Oviedo de la Policía Nacional recibieron una llamada la madrugada del jueves que nunca olvidarán. Una voz infantil y nerviosa les puso en alerta máxima y les obligó a desplegar toda la empatía posible. Un niño de cinco años les pidió ayuda porque su madre no se movía. El pequeño describió perfectamente la situación. La mujer estaba tumbada en el baño y no le hacía caso. Lo que no pudo hacer debido a su corta edad fue decir dónde vivía.

Ahí entraron en juego los medios técnicos de la Policía. Rastrearon la llamada y localizaron el piso en menos de cinco minutos. Estaba en la calle Julián Cañedo, en el barrio de Otero. Finalmente la mujer fue trasladada al HUCA afectada por una intoxicación de medicamentos de la que recibió el alta tras cinco horas en Urgencias. Y es que el pequeño gran héroe abrió la puerta a las dotaciones de Atención al Ciudadano de la Brigada de Seguridad y les guió hasta el baño donde yacía su madre inconsciente.

Los agentes descubrieron que en la casa había otros dos menores; un niño de dos años y un bebé de dos meses en perfecto estado. Una parte de la Policía desplazada cuidó de todos los pequeños hasta que pudieron entregárselos a su progenitor, mientras otros le practicaron los primeros auxilios a la mujer en espera de la llegada del SAMU (Servicio de Asistencia Médica Urgente del Principado de Asturias).

La madre (I. F. G., de 28 años) presentaba un cuadro de intoxicación medicamentosa producida por la ingesta de ansiolíticos a su llegada al HUCA, pero su recuperación fue satisfactoria y no precisó de la atención de la unidad de psiquiatría.

Profesionales sanitarios y policiales consultados por este periódico creen que la crucial reacción del niño de cinco años es fruto de haber recibido pautas de primeros auxilios en la escuela. Actualmente los profesores del ciclo de Infantil y de Primaria imparten enseñanzas básicas sobre cómo actuar en caso de emergencia, que incluyen llamar al 091 y al 112 para pedir socorro.

Este tipo de pautas educativas funcionan en toda España. Así, uno de los últimos casos con final feliz ocurrió en marzo en Madrid. El 112 premió con una distinción honorífica a Yousef, de 9 años, por una llamada que realizó al comprobar que su madre estaba desvanecida en el suelo. Tras contactar con los servicios de emergencia, fue siguiendo todas las indicaciones que le dio la operadora facilitando de forma clara y precisa los datos necesarios para una respuesta rápida.

Pero sin duda, uno de los niños que más impresionó a la sociedad con su temple y buen hacer en primeros auxilios fue el asturiano de Mieres del Camino, Manuel Rodríguez Muñiz, de 10 años, que le practicó el boca a boca a su padre para evitar que se ahogara durante un síncope el pasado marzo. A diferencia de los otros niños, Manuel había aprendido los fundamentos de una Reanimación Cardio Pulmonar, viendo la serie de televisión "Centro Médico". Cuando su padre recuperó el conocimiento, oyó a su hijo hablar con los sanitarios: "¿Seguro que es a tiempo? A ver si vais a llegar tarde y se muere mi papá".