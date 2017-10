Nuevos cimientos frente al patriarcado

Lucas BLANCO

"Debemos de reivindicar peso en la profesión y dar la cara aunque te tilden de trepa o ambiciosa". Es el llamamiento que hizo la galardonada arquitecta palentina Ester Roldán durante una mesa redonda celebrada ayer en el colegio oficial asturiano del sector, ubicado en Oviedo. El encuentro citó a varias profesionales que coincidieron en la necesidad de avanzar para seguir ganando espacio en un mundo "marcado por el patriarcado" en el que la mayoría de la base es femenina, pero los reconocimientos siguen dominados por los hombres.

La cita, organizada con motivo Día Mundial del a Arquitectura y de forma paralela al congreso histórico internacional MoMoWo de la Universidad de Oviedo, reunió a Roldán con otras mujeres de renombre en el sector como la gijonesa y primera decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias, Sonia Puente, la avilesina Verónica Durán o la urbanista Laura López. Todas ellas indicaron que en su etapa universitaria no apreciaron discriminación al vivir en una época en la que la matrícula femenina ya empezaba a superar la masculina.

Del mismo modo, reconocieron que sus inicios en el mundo laboral no fueron fáciles por el predominio de los hombres, pero su manera de afrontarlo fue diferente. "No me sentí discriminada porque siempre me gustó mandar y distinguirme como jefa", apuntó una Verónica Durán que apostó por la experiencia como paso previo a una mejoría profesional que deje de lado los prejuicios en el sector.

Más complicado lo ve Sonia Puente, que considera que la carrera profesional de una arquitecta se encuentra con más escollos que la de uno de sus colegas varones. "Es un mundo menos exigente con los hombres a los que se les presupone la valía, mientras las mujeres tienen que demostrarlo", indicó, mientras Laura López apuntó que la discriminación por sexo en el mundo de la arquitectura existe "al igual que en otros campos".

El momento más acalorado del debate llegó cuando un asistente criticó que las cuotas las debe marcar la valía y no el género y puso como ejemplo que la única mujer jurado del premio conocido como el Nobel de la arquitectura no daba la talla. "También hay muchos hombres que seguro que no dan el nivel, pero sólo se pone el foco en el caso de mujeres, respondieron las ponentes de una cita que sirvió para inaugurar dos exposiciones en las que se repasan los principales logros de la arquitectura femenina en el último siglo y las profesionales asturianas desde año 1952 hasta la actualidad.