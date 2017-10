Malika Guenziz: "En el autobús nadie se sienta a mi lado porque llevo velo"

"En el autobús nadie se sienta cerca de mí porque soy musulmana y llevo el pañuelo; hace una semana estaba en el parque con mi hija, una señora me llamo bruja y me dijo que me fuera a mi país". La marroquí Malika Guenziz relató ayer con la voz entrecortada su experiencia como inmigrante en España y en Asturias.

Su historia desgarradora fue una de las tres que presentaron en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA otros tantos inmigrantes que encontraron apoyo en la asociación Asturias Acoge, organizadora de la mesa redonda titulada "¿Por qué venimos? ¿Por qué nos vamos?".

Malika Guenziz trabajó en casas y empaquetando limones por cuatro euros a la hora, hasta que tuvo a su hija y descubrió que apenas contaba con cotizaciones para tomarse la baja. El senegalés Moussa Leye pasó mil peripecias para llegar a España. Tocó tierra en Canarias y asegura que al llegar a Tenerife se sintió tratado "como un delincuente". Ahora trabaja en una tienda que vende ropa reciclada a través de Cáritas, está plenamente integrado, pero aún así, asegura que a veces siente la sombra del racismo.

Olena Kosenko aterrizó en España en febrero de 2002 desde Ucrania, sin hablar ni una palabra de español. "Venimos aquí sin nuestras familias, no celebramos nuestras fiestas ni tampoco las españolas, porque no las conocemos, pero estoy muy agradecida a España por lo que nos ha dado".

Kosenko trabajó primero cuidando a una señora que siempre la llamaba ecuatoriana. "Se comunicaba conmigo señalándome las cosas con un bastón".

Nazaret Sánchez, educadora social y técnica en inmigración de Asturias Acoge, destacó que la emigración es un derecho y abogó por una sociedad plural. "Hay mucha gente que comprende que nuestras sociedades deben ser abiertas, pero mucha gente no lo ve así". "Parece que no hay supremacía blanca en España, pero nada más lejos de la realidad", añadió Sánchez, quien también denunció una "violencia institucional terrible contra los extranjeros" y denunció que en lo que va de año han muerto 2.200 personas en el Mediterráneo.