Quejas vecinales por "una oleada" de multas junto al Tartiere durante el último partido

Residentes de varias calles del entorno del estadio Carlos Tartiere denunciaron ayer una "oleada de multas" que afectó a numerosos vecinos que no encontraban aparcamiento debido a la saturación de las plazas provocado por la celebración del partido del lunes frente al Zaragoza. El Ayuntamiento reconoce que se abrieron 49 expedientes sancionadores por estacionamientos irregulares en la zona, pero los afectados reclaman "que se levante la mano" y "sean comprensivos" en casos excepcionales.

Las sanciones, de 200 euros, se impusieron a vehículos que habían estacionado en espacios con línea amarilla, sobre aceras y otros espacios prohibidos, aunque aseguran que esta práctica es habitual debido a la escasez de aparcamiento de calles como Rector Leopoldo Alas Hijo. "Si otros días no hay problema, los días de partido no se deberían poner trabas", defienden.

No es la primera vez que se producen quejas de este tipo en los anexos del estadio. En diciembre, aficionados denunciaron 128 multas en la misma zona durante un partido de Liga. El Consistorio defendió entonces que la medida no tenía afán recaudatorio, sino que respondía a las quejas de residentes de la zona que no podían salir de sus casas por los coches mal aparcados.