Unanimidad para encargar un estudio sobre la reforma del Campoamor

Pese a la tendencia de los plenos municipales del Ayuntamiento de Oviedo de contagiarse con asuntos de política nacional e internacional, la sesión de ayer fue un extraño oasis en medio del "procés". Y casi en medio de cualquier otro asunto, porque las habituales discrepancias, broncas y tensiones políticas entre los tres socios de gobierno y los dos partidos de la oposición estuvieron la mayor parte del tiempo en un segundo plano en una sesión que logró unanimidad para estudiar la posible reforma del teatro Campoamor y para apoyar el reconocimiento en la UNESCO a la sidra como patrimonio de la humanidad.

Claro que hubo excepciones, porque el debate lo abrió el concejal socialista Diego Valiño para defender una proposición en la que se solicitaba la mejora de los salarios en el país, elevando el mínimo a 1.000 euros en 2020. Como en otros asuntos nacionales, dio para que unos y otros llevaran a su terreno la propuesta. Ciudadanos afeó a los socialista su culpa en la crisis y la cifra de los mil euros. "¿Por qué mil?", se preguntaba el portavoz de Ciudadanos Luis Pacho. E invocó el espíritu de Tom Petty, fallecido la noche anterior, para recordar que "the sky is the limit" (el límite es el cielo), como cantaba, sólo que en pasado, en "Into The Great Wide Open".

El repertorio del PP fue por otro lado, por el de echar en cara al tripartito haber practicado "despidos ideológicos" con el Asturcón y haberlos intentado con los trabajadores de Recaudación. Se aprobó con la abstención de Ciudadanos y Pacho dejó otra de sus perlas, cuando protestó por los juicios políticos sobre sus opiniones: "Aquí va a llegar un día en que comer carne sea de derechas y comer pescado de izquierdas".

La unanimidad llegó pronto, con una propuesta del PP defendida por su concejal José Ramón Pando en la que se pedía el soterramiento y la eliminación de las líneas de alta tensión junto a las pistas de los Castañales y en el Naranco. El PSOE modificó algún término de la propuesta y el Gobierno dejó claro que están de acuerdo con el intento pero que para hacerlo hay que tener herramientas adecuadas de negociación con las empresas eléctricas, como el Plan Urbano. Viendo tanto acuerdo, Pando soltó un "la herramienta es el querer, tenerlo en el corazón y brindar con un culín de sidra". Pero no le gustó a Ana Rivas que le riñó por haber "hundido su propia proposición". Pero no hubo tal. Todos lo aprobaron.

De la misma forma, y por eso había sacado Pando la sidra a colación, que votaron a favor de impulsar el reconocimiento de la bebida asturiana en la Unesco. Fernández-Ladreda expuso la cuestión con detalle y pasión y llegó a calificar a los chigres como un "espacio de paz social". Roberto Sánchez Ramos le contestó que sólo tenía dos respuestas: "sí, quiero" o "amén". Y Luis Zaragoza (Ciudadanos) metió la peseta de "p'al centro y p'a dentro", "que no todo va a ser izquierda y derecha".

La misma concordia se extendió a la propuesta de María Ablanedo para encargar un estudio que analice las posibilidades de ampliación de la caja escénica. Ciudadanos e Izquierda Unida matizaron que no se trataba de romper la estructura del teatro y Sánchez Ramos anunció, de paso, la compra de un telón cortafuegos para el coliseo.

Idéntica unanimidad logró otra propuesta del PP, defendida por Caunedo para impulsar mecanismos de mediación, y no sancionadores, ante los problemas del botellón, con matices por parte de Cristina Pontón (IU) pero acuerdo. La frágil pax ovetensis se rompió al debatir la situación del Auditorio. Reproches de unos y otros aparte, tanto en este debate como en otra pregunta sobre transparencia, un grupo de representantes vecinales y público reunido en la sala (aunque ayer hubo poca entrada) exhibió carteles con "Taboada dimisión" y "Cosa que tocáis, cosa que estropeáis" y "Rosón, ladra menos y trabaja más". Hubo alguna voz más alta que otra, el Alcalde llamó al orden "al vecino que habitualmente viene para actuar de forma desordenada" y poco más. Nada grave. Pando dejó la anécdota graciosa del día cuando equivocó su castellano y al querer llamar chulo a Rosón le empezó a llamar "lucho" y "luchito". A las risas, el edil del PP se puso serio. "Si te lo digo en inglés igual me tienen que echar del Pleno".