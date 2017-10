El Ayuntamiento busca la forma de eliminar las ratas del Campo sin dañar a otros animales

La contrata municipal que se encarga de la desratización y del control de otras plagas en Oviedo está buscando la manera de eliminar el nido de ratas que se ha detectado en el Campo San Francisco, cuya existencia desveló ayer LA NUEVA ESPAÑA. La empresa, según fuentes municipales, no puede utilizar los mismos venenos que se emplean para acabar con los roedores en otros puntos de la ciudad porque el foco del problema está localizado en el recinto vallado que rodea al estanque de los patos, una zona del parque muy visitada por niños y en la que conviven diversas especies de animales. "No pueden utilizar las técnicas que se usan siempre por esos motivos. Actuarán lo antes posible, pero el material que tienen en sus almacenes no les sirve y tienen que pensar en otro tipo de actuaciones", señalan las mismas fuentes.

Los ovetenses que acuden a diario al Campo San Francisco, muchos acompañados de sus hijos pequeños, fueron los que dieron la voz de alarma al ver cómo las ratas se paseaban a diario por la zona del estanque de los patos, que se encuentra ubicado muy cerca de una zona de juegos infantiles. Ayer, después de que este diario se hiciese eco del problema, no se hablaba de otra cosa en el entorno del estanque. "Les tengo mucho miedo a las ratas y cada vez que paso por aquí tiemblo. Si me encuentro con una enfrente me faltaría tiempo para echar a correr. Tienen que hacer algo pero ya", señala Nella Ayala.

Erika Suárez es cuidadora de niños y ayer se encontraba trabajando en el Campo San Francisco. "No me parece muy normal que dejen que haya ratas en un parque que usa tanta gente y en el que hay niños pequeños. Yo ando con muchísimo cuidado con la niña y estoy pendiente todo el rato", afirma. A la estudiante Cristina Fernández tampoco le hace nada de gracia. "Pueden ser peligrosas para las personas y además dan una muy mala imagen para Oviedo; hay que buscar soluciones", dice.

Limpieza del estanque

Fuentes de la consejería de Infraestructuras, que depende de la socialista Ana Rivas, explicaron ayer los motivos que llevaron al Consistorio a vaciar el estanque de los patos, un hecho que según los usuarios del parque provocó "olores insoportables" a consecuencia de estancamiento. "Se vació para limpiarlo, pero ya han empezado a llenarlo", señalaron esas fuentes. Ayer por la mañana el agua ya estaba por la mitad.