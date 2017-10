"Las mujeres deben conquistar la Física teórica y dejar de ser una minoría"

Oren Bergman (Petah Tikva, Israel, 1967) es capaz de parar una entrevista para buscar si alguna vez una mujer ganó el premio Nobel de Física. El redactor le dice que no, pero él indaga si Lise Meitner lo logró. No fue así. Le dieron el de Química en 1944. Como buen físico teórico lo sopesa todo. Catedrático de Technion, el Instituto Israelí de Tecnología en Haifa, participa estos días en un congreso sobre holografía y gravedad cuántica en la Facultad de Ciencias que organiza el grupo de Física teórica de la Universidad de Oviedo.

-¿La Física hoy por hoy es capaz de explicar la Naturaleza por completo?

-No, está lejos de hacerlo. Hay otras ciencias como la Química o la Biología que son indispensables para eso, pero lo cierto es que la Física intenta explicar los fundamentos de la Naturaleza, su origen. Y es terriblemente complicado y difícil de abarcar.

-¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la Física teórica en el futuro?

- Hay muchos. No podemos ser tan ambiciosos como para entender la vida, así que intentamos describir el sistema básico de funcionamiento de lo que nos rodea, los componentes del Universo y sus interacciones físicas.

-Uno de los grandes debates actuales de los físicos teóricos gira en torno a la gravedad. De hecho es parte fundamental de este congreso. ¿Einstein no lo ha dejado claro?

-La gravedad es una idea vieja que Einstein formuló hace 102 años y que funciona muy bien. Genera ecuaciones que podemos comprobar y explica las galaxias y las estrellas. Es una teoría correcta, pero no completa. Nos hemos dado cuenta de que los cuerpos microscópicos apenas experimentan la gravedad. Funcionan de manera diferente y hay que explicarlos desde la física cuántica. Sin embargo, los cuerpos de grandes dimensiones como por ejemplo una galaxia, no experimentan fuerzas cuánticas. Hay una dicotomía. No es una contradicción práctica, sino de principios. La obligación de la Ciencia es inventar un campo matemático que sea capaz de englobar el funcionamiento de los cuerpos grandes y pequeños, y por tanto, explicar la gravedad. Hemos hecho avances gracias a la teoría de cuerdas. Esta teoría es la única vía actual para resolver las lagunas científicas de la gravedad.

-Usted es un gran defensor de la teoría de cuerdas y ha hecho múltiples aportaciones a la comunidad científica. Sin embargo, hay muchos detractores que opinan que esta teoría es un fiasco. Por ejemplo, Lee Smolin dice que si sus propuestas no existen, los teóricos de cuerdas serán los mayores fracasados de la Ciencia.

-(Se ríe y tuerce ligeramente el rostro al oír el nombre de Lee Smolin). Independientemente de si la teoría de cuerdas es correcta o no, es obvio que tenemos un problema en reconciliar la relatividad general, la física de la gravedad y la física de lo muy pequeño, que es la física cuántica. Esas cosas, sencillamente, no casan y no puede ser. Todo el mundo está de acuerdo en que eso es un problema. Y nadie ha encontrado otra manera de casarlas que la teoría de cuerdas. Ni Lee Smolin. Si hay otra manera no lo sé yo ni nadie. Es difícil hacer un experimento a corto plazo que lo demuestre, o sea, que se convierta en una teoría falsificable. ¿Cuánto tiempo hay que esperar para que eso suceda? Nadie lo sabe. Lo que hace la teoría de cuerdas es predecir la estructura de las leyes de la física y revelar que tiene que existir la gravedad. Nadie ordenó que la hubiese, pero la teoría de cuerdas afirma que la tiene que haber. También predice que tiene que haber fotones o el bosón de Higgs, pero no otras. La teoría de cuerdas hace lo mismo con las dimensiones extra. A simple vista parece una locura. Sin embargo, para mí sería más raro que la teoría de cuerdas predijese otro tipo de partículas.

-Se lo decía porque hasta el personaje de Sheldon Cooper en la serie "Big Bang Theory" abandona el estudio de la teoría de cuerdas porque no ve resultados palpables y se centra en la materia oscura.

-Es cierto, es cierto. Le diría exactamente lo mismo.

-¿Le da pena no vivir lo suficiente para comprobar sus teorías?

-Ya me da pena ahora. No, es broma. El sino de la Ciencia es hacer pequeños progresos paso a paso. El descubrimiento más grande del Universo quizás sea dentro de cien años, doscientos o más. Soy feliz con lo que hago. Como físico, si entiendo hoy algo que no entendía la semana pasada, estoy contento.

-¿Por qué hay tan pocas mujeres en el mundo de la física?

-Muy pocas chicas empiezan la carrera de Física. El problema empieza desde temprana edad. Un profesor del colegio les dijo a mis suegros que su hija era tan buena en matemáticas como los chicos. Es un comentario terrible. Ahora ella es una matemática muy reputada porque superó barreras culturales. Las mujeres deben conquistar la Física teórica y dejar de ser una minoría. Un conjunto de colegas, incluidos los de Oviedo, hemos enviado una propuesta a una red europea para mejorar la presencia femenina en la comunidad científica y universitaria.