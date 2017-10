Los vecinos de Naves acusan al tripartito de desoír al Defensor del Pueblo

Los vecinos de Naves denunciaron hace dos años ante el Defensor del Pueblo que no cuentan "con una línea de transporte público" adecuada a sus necesidades y por el momento siguen como estaban. El presidente de la Asociación Cultural El Comiciu, Alberto Paúl Cuesta, asegura que la última carta recibida con la firma de Francisco Fernández Marugán "pone de manifiesto que el Ayuntamiento "no contesta a las demandas o le da información incompleta" al Defensor del Pueblo para no cumplir con las demandas vecinales.

En la última misiva del Defensor del Pueblo se esgrime ese argumento. "La información recibida no aclara la cuestión planteada, por lo que se ha solicitado una ampliación de la misma", recoge literalmente la carta. El caso es que la parroquia y vecinos de Naves seguimos sin tener un transporte digno. Se han hecho modificaciones en casi todas las lineas de autobús menos en esta parte de la zona rural", subraya Cuesta.