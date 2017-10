El concierto de la Fundación se mantiene en el Auditorio con 500 asistentes menos

Las deficiencias de seguridad advertidas en el Auditorio no conllevarán la suspensión del concierto de la Fundación Princesa de Asturias previsto para el día 19, víspera de la entrega de sus premios, pero sí obligan a reducir el aforo en un 25%. En concreto, según indicó ayer la directora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, en un principio estaba prevista la presencia de 2.000 personas, pero, finalmente, serán 1.500 los espectadores que presencien la interpretación de "Iván el terrible", de Prokofiev, junto a los Reyes de España. Sanjurjo indicó que la decisión se tomó de común acuerdo con el Ayuntamiento para garantizar la seguridad.

La reducción del aforo viene derivada de que únicamente se ocupará la sala principal, que tiene esas 1.500 butacas, y no así la polivalente. Los técnicos municipales han recomendado que no se utilicen a la vez ambos recintos, con el objetivo de facilitar una posible evacuación. Además, para avanzar aún más en las medidas de seguridad, el tripartito no descarta organizar un simulacro en el Auditorio antes del concierto de la Fundación.

Sin embargo, esa reducción del aforo no se aplicó ayer en el concierto de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA), que estrenó temporada con la cantata "Carmina Burana" rozando el lleno y que tenía vendido prácticamente todo el aforo desde hace tiempo.

También estaba previsto el uso de los dos recintos para el concierto del 25º aniversario de la Banda de Gaitas "Ciudad de Oviedo" del día 24. En principio, y salvo cambios en el nuevo protocolo de seguridad, tendría que adaptarse ya a ese aforo máximo de 1.500 personas que rige para el evento de la Fundación Princesa.

Horas antes de que la OSPA levantara el telón ayer, la Junta de Gobierno aprobó la aplicación de un plan de autoprotección del Auditorio elaborado inicialmente en 2008. Además, el tripartito también dio de paso una serie de obras menores para mejorar de manera inmediata la seguridad del inmueble. La mayor parte de ellas se centran en el sótano, donde están los locales de ensayo y donde los expertos han detectado las mayores deficiencias de cara a una evacuación. Así, por ejemplo, está previsto cambiar las puertas actuales por otras resistentes al fuego, revisar la segmentación de los pasamuros, suprimir los almacenes que están situados bajo la sala principal o hacer más segura la escalera que comunica con la planta baja.

El vestíbulo

El plan de obras para el Auditorio que se va a poner ya en marcha también recoge la aplicación de material ignífugo en la estructura metálica que sostiene la cubierta, o la revisión del sentido de apertura de todas las puertas del inmueble. De igual forma, está prevista la sustitución de los focos actuales por otros de tecnología LED, así como la revisión de la sectorización del recinto, incluyendo un estudio pormenorizado del vestíbulo.

Las actuaciones de mayor relevancia, entre ellas las que podrían afectar al vestíbulo o a las escaleras principales, se ejecutarán el verano que viene, con cargo al ejercicio presupuestario de 2018. La inversión para subsanar todas las carencias en materia de incendios que han sido detectadas en los informes municipales se estima en 580.000 euros, aunque sin descartar que supere tal cantidad.

Tanto el concejal de Interior, Iván Álvarez (IU), como el de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández (PSOE), valoraron ayer de manera "muy positiva" la implantación del plan de autoprotección. "tras más de un año de trabajo".

Álvarez se mostró cauto sobre la resolución definitiva de las carencias en materia de incendios del recinto de la plaza del Fresno, pero reconoció que se está "avanzando", a la espera del informe definitivo de la jefa de Bomberos. "Nos acercamos a la solución y hoy el Auditorio es más seguro de lo que era", indicó el edil de IU.