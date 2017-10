Jóvenes estudiantes de Oviedo recogen un "botellón" que no habían hecho ellos

El entorno de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, conocida como Magisterio, apareció esta mañana lleno de restos de botellón. Los alumnos del último curso de carrera celebraron ayer por la tarde-noche una fiesta dentro de los límites del campus, es decir, en los terrenos propiedad de la Universidad de Oviedo con el objetivo de ganar dinero para costearse el viaje de fin de curso. Pero la cosa se les fue de las manos. Tanto que ellos mismos acabaron recogiendo esta tarde los restos de un "botellón" que ni ellos mismos habían hecho.

"Llegamos a un acuerdo con el bar de la Facultad para llevarnos una comisión de lo que vendieran. No era un botellón. Sin embargo, vimos llegar a gente con bolsas de plástico y botellas del súper", explica a este periódico un miembro de la comisión de fiestas de Magisterio, que continúa con su relato sobre cómo ocurrieron los hechos el sábado por la tarde. "Sacamos un megáfono para pedirle a los del botellón que lo dejasen, anulamos el "bingomocho", limpiamos y nos fuimos hacia las siete y media de la tarde".

El "bingomocho" es una comibinación de bingo y calimocho (vino tinto y cola) con la que los jóvenes pasaban el rato. Pero no sólo la comisión de fiestas veló porque nadie hiciera "botellón", sino que la Policía Local también intervino y vigiló la zona a media tarde sin necesidad de hacer intervenciones especiales. Al parecer, los agentes hicieron incapié en que no se puede beber en la calle.

Los vecinos del entorno aseguran que la fiesta se prolongó hasta la una de la mañana y lo cierto es que los jardines de buena parte de las calles aledañas al edificio de Magisterio, como Jesús Arias de Velasco, están aún cubiertas de bolsas de plástico, vasos y botellas. Los servicios de limpieza del Ayuntamiento limpiaron a primera hora de esta mañana los viales municipales, pero como las zonas verdes y algún que otro tramo pertenecen a la Universidad de Oviedo, la obligación de limpiarlos es de esa institución.

"Lo que hicieran otros jóvenes después de que nosotros recogiéramos no lo sabemos. Lo que no puede ser es que en Magisterio demos esa imagen. Estudiamos para profesores, debemos dar ejemplo". Alumnos de la comisión de fiestas de la Facultad se han comprometido a limpiar por su propia cuenta los restos del botellón esta tarde. Además, todo indica que no será hasta el lunes cuando la Universidad de Oviedo adecente el área.