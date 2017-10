Tom Petty en el recuerdo

No es un músico tan conocido por aquí como lo era, con honores de estrella, en sus Estados Unidos, pero la figura de Tom Petty, fallecido la semana pasada, ya mereció este verano un homenaje por parte un puñado de músicos asturianos amantes del género de la americana al que tantas alegrías dio el repertorio del rubio de Florida. Ahora, aquellos músicos repetirán set y puesta en escena en forma de homenaje-obituario.

Cuando lo hicieron en verano fue en el Jardín Botánico de Gijón, la banda se llamaba "Temples in Flames", y su repertorio, nombre y puesta en escena estaba inspirada en la gira europea que, con ese título, había juntado a Tom Petty con Dylan en 1987.

Con esa idea en la cabeza, el promotor Beznar Arias y buena parte de los "Stormy Mondays" ofrecieron un homenaje a los dos gigantes de la música folk-rock norteamericana el 15 de agosto en el Jardín Botánico de Gijón. La formación de mañana, parecida a aquella, incluye a Jorge Otero (voz, guitarra y armónica), Ángel Parada (voz y guitarra), Juanjo Zamorano (bajo), Paul B. (teclado) y Danny Montgomery (batería).

El repertorio de los "Temples in Flames" incluye canciones como "Mr. Tambourine Man", "My Back Pages", "I Shall Be Released", "Mary Jane's Last Dance", "Learning to Fly" o "Runnin' Down a Dream".

Ahora, al romperse el corazón de Tom Petty de forma tan inesperada hace poco más de una semana, el pasado 2 de octubre, la banda ha decidido volver a juntarse. El homenaje será mañana miércoles en Lata de Zinc (Otero), apertura de puertas a las nueve de la noche y concierto desde las 21.15 horas.