La vista de apelación de los asesinos del pequeño Isram debe repetirse por motivos de salud de un magistrado

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha dictado un Auto donde deja sin efecto la vista de apelación celebrada el pasado día 26 de septiembre para resolver los recursos presentados por los dos condenados el pasado mes de marzo por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias por el asesinato del pequeño Isram en Oviedo, David Fuentes y su pareja Fadila Chardoud.

La Sala se ha visto obligada a tomar esta medida porque el pasado 27 de septiembre, fecha señalada para la vista, uno de los tres magistrados sufrió un grave problema de salud del que aún no se ha recuperado. Por lo tanto, y dado que se prevé que el juez no podrá participar en las deliberaciones posteriores en un tiempo razonable, se deja sin efecto la vista. Una vez que se solucione la reincorporación o sustitución del magistrado, se procederá a un nuevo señalamiento.

En la vista que ha quedado ahora sin efecto, el letrado del hombre encarcelado como autor de la paliza que acabó con la vida del pequeño Imran en noviembre de 2014, Fernando de Barutell, pidió la repetición del juicio al considerar que existen una serie de "errores e incongruencias" que no han sido tomadas en cuenta en la sentencia de la Audiencia Provincial-33 años y cinco meses de cárcel para cada uno de los acusados- y que vulneran los derechos de su defendido.

La representante legal de Fadila Chardoud, condenada como autora del crimen "por omisión", solicitó durante la vista la libre absolución de su cliente argumentando que ella no tuvo nada que ver con la muerte de su hijo y que sólo era una víctima de la violencia y el maltrato que ejercía sobre ella David Fuentes. "No se puede imponer la misma pena a la víctima que al verdugo. No puede estar en la cárcel cuando hay un asesino confeso", dijo. "Nadie va a devolvernos a Imran. Es un daño enorme para toda la vida y no tiene reparación", añadió. El fiscal del caso, Tomás Álvarez-Buylla, considera que las defensas se están "agarrando a un clavo ardiendo".